Yardım çağrısı için 'Milli duygularımı yaralıyor' demişti: Nilüfer'den yeni paylaşım

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:30

Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken; ülkede yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor.

Tartışmalar sürerken Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı. Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılmaya başlanmıştı.



Sanatçıların da bu yardım çağrısına katılmasının ardından, "Help Turkey" etiketi sosyal medyada gündem olmuştu. Yurttaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atılmıştı.

'MİLLİ DUYGULARIMI YARALIYOR' DEMİŞTİ

Birçok sanatçı ise yangınların söndürülmesi için dünyadan yardım istemek zorunda kalmalarına sitem etti. Bu isimlerden biri olan sanatçı Nilüfer de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yardım çağrılarına ilişkin "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır" açıklamasında bulunmuştu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan sanatçı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmıştı.



NİLÜFER'DEN YENİ PAYLAŞIM

Ünlü sanatçının ifadelerine tepkiler sürerken; Nilüfer, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yeni bir açıklama yayımladı. Sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ulusça çok sıkıntılı ve zor günlerden geçiyoruz. Vatanımız, ormanlarımız yanıyor ve hepimizin içini yakıyor. Ben de milyonlarca kişi gibi şaşkınlık içindeyim. Ömrümüz boyunca vergi verdiğimiz devletin, böyle bir durumda halkını, vatanını, ormanını koruması gerektiğini ve bu durumda uluslararası yardım talebinin devletin görevi olduğunu belirtmek istedim.

Sizden farklı düşünmüyorum. Aksine sizinle aynı noktadayız. Bizim daha önce övündüğümüz uçaklarımız vardı. İki sene öncesine kadar biz ihtiyacı olanın yardımına koşardık. Madem bu uçaklar atıl durumda bırakılmış ve madem ki devletimizin gücü ne yazık ki bu yangınları söndürmeye yetmiyor; o zaman elbette yardım istenmeli."

"BİRBİRİMİZİ YANLIŞ ANLADIK"

"Benim yanlış anlaşılma noktam tam burası. Devlet imkanları yetmiyor ve yardım talep etmiyorsa o zaman bireysel yardım istekleri olacaktır ve olmalıdır. Ben devletimizin bu kadar aciz durumda olmasını içime sindiremedim. Ama ne yazık ki gerçek bu.

Tam 49 yıldır tanıdığınız bir sanatçı olarak Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine olan bağlılığımı bilirsiniz. Bu duygum ve davranış şeklim hiçbir zaman değişmedi ve değişmez. Bu değerlerimin hiçbir menfaat karşılığı değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum.

Birbirimizi yanlış anladık.

Üzdük ve üzüldük."