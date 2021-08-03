#HelpTurkey çağrısı için 'Milli duygularımı yaralıyor' diyen Nilüfer'e tepkiler sürüyor
Sanatçı Nilüfer, sosyal medyada 'Help Turkey' etiketiyle ilgili paylaşımlara, "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor" görüşünü dile getirdi. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran sanatçının bu sözlerine, sosyal medyadan ciddi tepki geldi.
Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla boğuşurken; ülkede yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oluyor. Tartışmalar sürerken Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.
Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılmaya başlandı.
Sanatçıların da bu yardım çağrısına katılmasının ardından, "Help Turkey" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Yurttaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atıldı.
Birçok sanatçı ise yangınların söndürülmesi için dünyadan yardım istemek zorunda kalmalarına sitem etti.
'MİLLİ DUYGULARIMI YARALIYOR'
Sanatçı Nilüfer de, sosyal medyada 'Help Turkey' etiketiyle yapılan paylaşımlarla ilgili, "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır" açıklamasında bulundu.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan sanatçı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Nilüfer'in bu paylaşımının ardından sosyal medyada da, ünlü sanatçının bu sözlerine ciddi tepkiler yükseldi. Birçok sosyal medya kullanıcısı Nilüfer'in bu sözlerini yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi.
Gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:
Video Haberler
- Yangınlarına yapılan müdahale helikopterden görüntülendi
- Vaka sayıları artmasına rağmen yine aynı manzara
- Esenyurt'ta park kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Önce takdir sonra tepki topladı
- Öfkeli kalabalık sürücüye böyle saldırdı!
- Büyükbaş hayvanlarını deniz kenarına getirerek korudular
- İtfaiyecilerin ve yurttaşların ölüm kalım savaşı
- Yurttaşlar, TRT ekibini böyle kovaladı
- Yangına destek için giden traktör kül oldu
- Toprak kayması böyle görüntülendi
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