Yardım etmiş gibi görünmek için kendisini çamura bulayan muhabir işinden atıldı
Hazırladığı haber için yalan söylediği ortaya çıkan RTL muhabiri Susanna Ohlen işinden atıldı.
Sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Almanya'da 'Selden sonra temizlik: RTL sunucusu Bad Münstereifel'e yardım eli uzattı' başlıklı video haber hazırlayan RTL muhabiri Susanna Ohlen'in aslında temizlik çalışmalarına hiç katılmadığı ama öyle görünsün diye üzerine çamur sürdüğü görüntüler ortaya çıktı.
Bunun üzerine haber internet sitesinden kaldırıldı, Ohlen'in işine son verildi.
RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanıldı.
Ohlen, 2008'den bu yana RTL'de görev yapıyordu.
-Sputnik Türkçe
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