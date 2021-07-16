Yardım için durduğu kazazede, ağabeyi çıktı
Antalya'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri yola yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken otomobilini durdurup yardıma koşan Ahmet Mengi, yaralılardan birinin ağabeyi Engin Mengi olduğunu görünce, ambulans gelene kadar ona moral verdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Halil İbrahim Özarslan yönetimindeki 07 BDS 60 plakalı motosiklet ile Engin Mengi yönetimindeki 34 DTF 154 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koştu.
AĞABEYİNE MORAL VERDİ
Bu sırada otomobiliyle yoldan geçerken kazayı görüp yardıma giden Ahmet Mengi, yerde yatan yaralılardan birinin ağabeyi olduğunu gördü. Ağabeyine ilk müdahaleyi yapıp, ambulans gelene kadar moral veren Ahmet Mengi, soğukkanlılığını korudu. İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları hastanelere kaldırdı.
Ahmet Mengi, kazanın olduğu yoldan tesadüfen geçtiğini belirterek, "Ağabeyim olduğunu yerdeyken fark ettim. Otomobilimi sağa çekip hemen yardıma koştum. İlk yardımı yaptım" dedi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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