HDP'li Beştaş: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vefat eden Fırat ve Ayhan hakkında siyaset yasağı istiyor"
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vefat eden önceki dönem vekillerimiz Dengir Mir Mehmet Fırat ve İbrahim Ayhan hakkında siyaset yasağı istiyor" dedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne iddianame gönderdi.
İddianameye yönelik eleştiri ve tepkiler devam ederken dikkat çeken bir açıklama da HDP'li Meral Danış Beştaş'tan geldi.
Beştaş, Şahin'in hazırladığı iddianamede, HDP'nin yaşamını yitiren siyasetçileri Dengir Mir Mehmet Fırat ve İbrahim Ayhan hakkında da siyaset yasağı istenildiğini aktardı.
'AMAÇ DELİL UYDURMAK OLURSA'
Beştaş, "İddianamenin 113. sayfası ile 403. sayfalarında merhum İbrahim Ayhan ile Dengir Mir Mehmet Fırat’ın dava dosyaları var. TCK uyarınca ölüm dava/soruşturmanın düşme sebebidir! Amaç delil uydurmak olunca Bu basit kural dahi gözardı edilmiş" dedi.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'
- Patronlar dünyasında istifa depremi
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Mesut Yar özür diledi
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- İstanbul için korkulan oldu!