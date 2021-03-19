HDP'li Beştaş: "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı vefat eden Fırat ve Ayhan hakkında siyaset yasağı istiyor"

19 Mart 2021 Cuma, 18:39

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne iddianame gönderdi.

İddianameye yönelik eleştiri ve tepkiler devam ederken dikkat çeken bir açıklama da HDP'li Meral Danış Beştaş'tan geldi.

Beştaş, Şahin'in hazırladığı iddianamede, HDP'nin yaşamını yitiren siyasetçileri Dengir Mir Mehmet Fırat ve İbrahim Ayhan hakkında da siyaset yasağı istenildiğini aktardı.

'AMAÇ DELİL UYDURMAK OLURSA'

Beştaş, "İddianamenin 113. sayfası ile 403. sayfalarında merhum İbrahim Ayhan ile Dengir Mir Mehmet Fırat’ın dava dosyaları var. TCK uyarınca ölüm dava/soruşturmanın düşme sebebidir! Amaç delil uydurmak olunca Bu basit kural dahi gözardı edilmiş" dedi.