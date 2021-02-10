Yargıtay kendi kararını bozdu, Soma davasında tutuklu kalmadı

10 Şubat 2021 Çarşamba, 06:00

Soma’da 2014 yılında 301 madenciye mezar olan facianın dosyasını inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2020 yılının ekim ayında verdiği kararı itiraz üzerine bozdu. Üyelerin değişmesinin ardından tutuklu bulunan 4 sanık tahliye edildi. Madenci yakınları, “Adalet sadece mahkeme salonunda yazılarda kaldı. O yazıyı indirsinler” dedi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar 2018 yılında açıklandı ve basit taksir suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl; bilinçli taksirden Genel Müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de kararı bozdu. Gürkan, Doğru, Çelik ve Adalı’ya 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiği vurgulandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Bu süreçte 12. Ceza Dairesi heyetindeki 3 üye değişti. Yeni heyet ikiye karşı üç oyla dairenin daha önce aldığı kendi kararını bozdu. Yargıtay’ın kararını değiştirmesinin ardından, Soma davası Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülecek. Karar üzerine Ramazan Doğru, İsmail Adalı ve Akın Çelik 5 Şubat’ta tahliye edildi.

AİLELER İSYAN ETTİ

Somalı madencilerin aileleri karara isyan etti. Ailelerin tepkisi şöyle:

NACİYE KAYA: Bu karara pes diyorum. Bu kararı veren hâkimlerin savcıların vicdanları rahat mı. Adalet her zaman zenginin yanında olmak zorunda mı? Bile bile onları cezaevinden çıkarmak için mahkemeyi, hâkimi, savcıyı değiştirdiler. Adalet sadece mahkeme duvarlarında yazılarda kalmış. Bence onu da bu karardan sonra indirmeleri gerekir. 301 insan öldüğü ile kaldı. Bu kararla önlem almayan maden firmalarınında önünü açmış oldu. Maden firmaları önlem almadan işçi çalıştıracak. Çünkü ceza almayacağını bu karar ile görmüş oldular.

GÜLTEN KAVAS: 4 yıl boyunca adalet için koşturduk. Biz en azından ölen her bir madenci için en az 1 yıl verilmesini istedik. 1 yıl olsa idi 301 yıl ile yargılanacaklardı. Ama şimdi hepsi serbest. Onu çok gördüler. Bir kere değil, 10 kere de yargılansalar adalet olmadığı sürece bizim için güzel bir karar çıkmayacak. Adalet zor. Parası olanın, çevresi olanın yanında adalet oluyor.

SOMA 301 MADENCİLER DERNEĞİ BAŞKANI İSMAİL ÇOLAK: Sözde 4 kişi tekrar yargılanacak ama değişen bir şey olmayacak. Yeniden yargılama olacak diye bizim ağzımızı kapatmak istiyorlar. Bir kişinin talimatıyla yargılama yapılıyor. Onlar özgürce dolaşıyor ama bizim çocuklarımız toprak altında. Onlara özgürlük vererek ödüllendirdiler.

ACILI ANNEYE PARA CEZASI

Tekirdağ Çorlu’da 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası faciasında, eşini ve oğlunu yitiren Mısra Öz Sel, “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla dün hâkim karşına çıktı. Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mısra Öz Sel’e 8 bin 840 lira para cezası verildi. Öz, “İsterlerse 800 bin lira ceza versinler, bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.

Mısra Öz, sosyal medya paylaşımları nedeniyle dün hâkim karşısına çıktı. Duruşma sonrasında açıklama yapan Öz, 8 bin 840 lira para cezasına çarptırıldığını aktardı.

Sorumlular nerede?

Mısra Öz, duruşma sonrası yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Mahkeme heyetine hakaretten 8 bin 800 gibi bir cezayla cezalandırılıyorum. Dava burada bitmedi. Mahkeme heyeti, 7 gün içinde itiraz etme hakkımın olduğunu söyledi. İsterlerse 800 bin lira ceza versinler, bu davada gerçek sorumlular yargılanmadığı müddetçe hakkımızı aramaya devam edeceğiz. En iyi bildikleri şey para olduğu için bizleri para cezasıyla korkutmaya çalışıyorlar. Korkmuyorum, vazgeçmiyorum, hâkime de söyledim. Sözlerimin arkasında olmakla birlikte, bize verdikleri kararlarla bizi korkutamayacaklar, 25 kişiyi buraya getiremeyenler bizi getirmeyi daha kolay olarak görüyorlar. Gerçek sorumlular buraya gelsinler, çünkü biliyoruz ki gerçek sorumlular bize bile rüşvet vererek bizi susturmaya çalışıyorlar, oturdukları koltuktan.”