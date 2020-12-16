Yargıtay'dan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezasına onama talebi

16 Aralık 2020 Çarşamba, 10:22

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını mercek altına aldı.

Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu belirlendi..

YARALI POLİSLER KAÇMASINA ENGEL OLMUŞ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısı Özgür Arduç'u 4 Aralık'ta, esnafın ihbarıyla otogar yakınlarında, Altınordu ilçesi Yenimahalle'de yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen Arduç'u polis ekipleri yakaladı. Bu sırada çevredekiler, büyük tepki gösterdikleri katil zanlısını linç etmeye kalkıştı.

Öfkeli kalabalığa güçlükle engel olan polisler, kelepçe takmayarak, üzeri aranmadan, katil zanlısını hızla ekip otosuna bindirdi. Arduç'un, yakalandığı noktadan uzaklaştırılıp, emniyete götürüldüğü sırada, bir anda belinden çıkardığı bıçakla yanında ve ön koltukta oturan 2 polis memurunu yaraladığı ortaya çıktı.

Polislerin yaralı halde hemen müdahale edip, Arduç'un kaçmasına engel olduğu öğrenildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle Özgür Arduç'un, aynı aracın kafesli olan bagaj kısmına koyularak, emniyete götürüldüğü belirtildi. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 2 polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.