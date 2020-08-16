Yarımburgaz ağır yaralı

16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, mağarayı bir hafta içinde güvenlikle koruma altına alacaklarını belirtti.

Tarihi mağarada incelemelerde bulunan Polat içeride korkunç bir tahribatın olduğuna dikkat çekerek, “Defineci yağması son hızla devam ediyor. Biz oradayken bile defineci olduğunu tahmin ettiğimiz insanlarla sürekli karşılaştık. Çok derin defineci çukurları açılmış. Bazı yerlerde 20 metreye bile varabilir. Bazı yerlerde ucunu göremediğimiz kadar derin. En az 15 - 20 tane çok ağır hasar verilmiş defineci çukuru var” dedi.

Polat, hazırladıkları rölöve projesinin koruma kurulu tarafından onaylandığını belirterek, “Güvenlik önleminin ardından da insanların mağarayı gezmesi için düzenlemek istiyoruz. Alanın bir an önce toparlanıp hak ettiği şekilde değerlendirilmesi lazım” diye konuştu.

Mağaranın tartışmalı proje Kanal İstanbul’un etki alanında kalmasına ilişkin ise Polat, şöyle konuştu: “ÇED akılalmaz bir şekilde bu alan içerisinde kalan kültürel mirasın Hasankeyf’teki başarılı örnekler gibi taşınabileceğini söyledi. Şaşkınlıkla bakıyoruz. Mesela Yarımburgaz’ı taşıyacaklarını mı iddia ediyorlar? Bilmiyoruz. Yarımburgaz’ın yok olmasına izin vermeyeceğiz.”