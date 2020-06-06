Yarın bizim günümüzde buluşuyoruz

06 Haziran 2020 Cumartesi, 12:20

Sokağa çıkma yasağının 65 yaş üstü bireyler için devam etmesi, 65 yaş üstündeki pek çok ismi isyan etmes noktasına getirdi. O isimlerden biri de usta sanatçı Suavi. "65 yaş üstüyüm, sizin 65 üzeri derken ne kastettiğinizi asla umursamıyorum…" diye tweet attı. Pek çok kişinin duygularına tercüman oldu. Kendisiyle hem bu meseleyi, hem de hakkında merak edilenleri konuştuk… Şu sıralar yakında çekimleri başlayacak olan, Şeyh Bedrettin'i canlandıracağı filme hazırlanıyor. Hilal Köse'nin söyleşisi…

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