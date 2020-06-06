Yarın bizim günümüzde buluşuyoruz
Salgın sürecinde okurlarımızla buluşmak için değişik günlerde baskıya gitmiştik, hafta sonu yasakları kalkınca yeniden Pazar günü sizlerleyiz.
Sokağa çıkma yasağının 65 yaş üstü bireyler için devam etmesi, 65 yaş üstündeki pek çok ismi isyan etmes noktasına getirdi. O isimlerden biri de usta sanatçı Suavi. "65 yaş üstüyüm, sizin 65 üzeri derken ne kastettiğinizi asla umursamıyorum…" diye tweet attı. Pek çok kişinin duygularına tercüman oldu. Kendisiyle hem bu meseleyi, hem de hakkında merak edilenleri konuştuk… Şu sıralar yakında çekimleri başlayacak olan, Şeyh Bedrettin'i canlandıracağı filme hazırlanıyor. Hilal Köse'nin söyleşisi…
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kültür sanat hayatındaki 'orman kanunlarını', reklam sektöründeki kara listeleri Ayça Han'a anlattı…
Müzisyen Can Güngör, ikinci albümü Sular Dar'ı Deniz Ülkütekin'le konuştu. Güngör, bu süreçte biraz başka birine dönüştüğünü söylüyor.
Arif Kızılyalın, yeni normalde 'anormal' bir şekilde başlayacak olan futbolu yazdı… Stadyumda kimler maske takacak? Eller nasıl dezenfekte edilecek? Taca çıkan top sahaya nasıl geri dönecek? Test çıkmazı...
Gamze Akdemir, korku edebiyatının ustası H.P. Lovecraft'ı ve Türkçe'ye yeni çevrilen eseri Cthulhu'nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler'i kaleme aldı.
Ece Piroğlu, instagramda kitap okuma kampanyası başlatan, Sarı Bezli Kadınlar oluşumunu kuran Cemile Türkmen'le söyleşti...
Enver Aysever, Oruç Aruoba'yı yazdı: Sözcükler peşinde geçen bir ömür
Özge Mumcu Aybars: Bir konferansın hikayesi…
Elçin Poyrazlar: Hayalimdeki yargıçlar
Mustafa K. Erdemol: Trump'ın 'dış güçler' masalı yeni değil
Hazal Ocak: Istrancaların gözyaşları
Şafak Özlem: Şenlik olsun diye
Doç. Dr. Cemal Kaya: Meme kanserinde merak edilenler
Uzman psikolog Nazım Serin: Yeni normalde ruh sağlığı…
Vecdi Seviğ: Bir dilim karpuz...
Beslenme uzmanı Merve Saatçi: Sağlıklı yaşama adım atmak zor değil
Deniz Yavaşoğulları'nın Pati Günlükleri'nde bu hafta: Traş yararlı mı zararlı mı?
Çevrimiçi sanat ajandası…
Cumhuriyet Pazar yarın da dopdolu
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