Yarın, Cumhuriyet Cumartesi günü

22 Ocak 2021 Cuma, 12:37

Terapist dizisinin Berna'sı Dolunay Soysert, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Kendime öfkeli kalamam. Devam edebilmek, sağlıklı yaşayabilmek için başka çaremiz yok.

Denizi Ege kokuyor, gezmekle bitmiyor. Avrupa'da metrekareye düşen en yüksek oranda kafe ve bar burada. Fatih Türkmenoğlu bu hafta bizi Selanik'e götürüyor...

'Unutkan Aşk'ın yazarı Nermin Bezmen'e göre aşk, olması gerektiği yeri kaybetti. Oysa Aşk, sevdiğinize yüreğinizi vermenize rağmen göğüs kafesinizde iki yürek çarpması..."

Diyetlerinde daha fazla bitki tercih edin. Gıda israfını azaltın, besin değeri olmayan boş kalori sağlayan gıdaların tüketimini düşürün. Taylan Kümeli'den seçiminizle dünyayı kurtarmanız için ipuçları...

WhatsApp mı, Telegram mı, BiP mi, Singal mi? Hangisi güvenli?

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