Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

12 Şubat 2021 Cuma, 10:21

Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi ekinde;

Zamandan muaf bir devlet dairesinde hangi sözcükler sözlükten çıksın diye konuşan bir grup memurun rutini yeni atanan daktilocunun gelmesiyle bozulur.

Cumhuriyet Cumartesi'ye konuşan 'Sevinç Vesaire'nin başrol oyuncusu Nergis Öztür'e göre tıpkı daktilocu gibi ezber bozanlara ihtiyacımız var.

Boğaziçi Üniversitesi'nin eski hocalarından yazar Gündüz Vassaf'la konuştuk: Olmadık yerde düşman arıyorlar.

Oyuncu Murat Aygen, 10 soruda'nın konuğu oldu: Evlilik esprileri kırmızı çizgim...

İtalya'nın dünyaya en büyük hediyesi Sofia Loren...

Ayrıksı kişiliğiyle Fran Lebowitz...

Taylan Kümeli'den kolajen hakkında her şey....

Sevgiliye akıllı hediyeler...

Stil önerileri...

Psikoloji, seyahat, işte mola, astroloji, bu senin hakkın, haftalık ajanda ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...