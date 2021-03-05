Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

05 Mart 2021 Cuma, 13:27

TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı ve Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için buluştuk: Kadına şiddet insan hakları ihlalidir

Gazeteci-yazar Özlem Özdemir, Mustafa Kemal'in manevi kızı, bilim insanı, Cumhuriyet'in ilk kadın tarihçisi Prof. Dr. Afet İnan'ı Ebru Dedeoğlu'ya anlattı.

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