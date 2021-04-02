Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

02 Nisan 2021 Cuma, 11:57

Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'nde...

Son Yaz'ın Yağmur'u Hafsanur Sancaktutan Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: Aşkın, sevginin hakkını verelim

Akrep dizisi oyuncularından Aslı Melisa Uzun, '10 Soruda'nın konuğu oldu. Ruh halini, kırmızı çizgilerini paylaştı.

İnsanlar neden birinin peşine takılır da onun dediklerini sorgusuz sualsiz yapar? Erdal Atabek yazdı...

30'larında kilonu korumaya mı çalışıyorsun?

Taylan Kümeli 10 yolunu anlattı.

Sinema, tiyatro, dizi, kitap, astroloji, teknoloji, psikoloji, gezi, bu senin hakkın, iş'te mola ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.