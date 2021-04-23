Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

23 Nisan 2021 Cuma, 11:39

Cumhuriyet Cumartesi'nde bu hafta:

- Camdaki Kız'da anne rolüyle bir kez daha güçlü oyunculuğunu sergileyen Nur Sürer, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu:

Annem 'erkekten arkadaş olmaz' derdi

- Erdal Atabek yazdı: Aşıksan grip olmazsın!

- Taylan Kümeli'den bir haftalık beslenme listesi ve sofranızı hafifletecek özel leziz tarifler...

- Astroloji, psikoloji, seyahat, stil, sinema, televizyon, bu senin hakkın, teknoloji ve daha fazlası için cumhuriyet cumartesi okuyun...