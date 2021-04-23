Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

Hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı bu Cumartesi günü de, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bugün da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2021 Cuma, 11:39
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Cumartesi'nde bu hafta: 

- Camdaki Kız'da anne rolüyle bir kez daha güçlü oyunculuğunu sergileyen Nur Sürer, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: 

Annem 'erkekten arkadaş olmaz' derdi

- Erdal Atabek yazdı: Aşıksan grip olmazsın!

- Taylan Kümeli'den bir haftalık beslenme listesi ve sofranızı hafifletecek özel leziz tarifler...

- Astroloji, psikoloji, seyahat, stil, sinema, televizyon, bu senin hakkın, teknoloji ve daha fazlası için cumhuriyet cumartesi okuyun...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler