Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü
Hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı bu Cumartesi günü de, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi bugün da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Cumhuriyet Cumartesi'nde bu hafta:
- Camdaki Kız'da anne rolüyle bir kez daha güçlü oyunculuğunu sergileyen Nur Sürer, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu:
Annem 'erkekten arkadaş olmaz' derdi
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- Taylan Kümeli'den bir haftalık beslenme listesi ve sofranızı hafifletecek özel leziz tarifler...
- Astroloji, psikoloji, seyahat, stil, sinema, televizyon, bu senin hakkın, teknoloji ve daha fazlası için cumhuriyet cumartesi okuyun...
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