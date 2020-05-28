Yarın Cumhuriyet Pazar günü!

28 Mayıs 2020 Perşembe, 19:09

Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Oflaz, çocukluğundan bu yana hayvan hakları aktivisti. Oflaz'dan derneğin İstanbul’daki çiftliğini, sponsor arayışlarını, ölmek üzereyken kurtardıkları canların hikâyelerini dinledik. Sakura’nın Kiraz’ı, gözleri görmeyen Hannak’ın yaşama sevinci, bir bacağını kaybeden Hande’nin hikâyesi sizleri hem hüzünlendirecek hem de mucizelere inanmanızı sağlacak. Oflaz ile Hazal Ocak söyleşti...

İpek Özbey, türkülere tutkuyla bağlı opera sanatçısı Gonca Birol Bahar’la müzik yolculuğunu konuştu. Soma ağıdıyla yürekleri dağlayan Bahar, İstanbul Üniversitesi’nde hoca. Türkü söylerken arındığını söylüyor.

Elçin Poyrazlar, siber güvenlik uzmanı, eski polis şefi Mesut Demirbilek’le söyleşti. Demirbilek, 2005’te emniyetten emekli oldu, şimdi kendi şirketinde hizmet veriyor. Geleceğin suç tipleri tahmini oldukça iç karartıcı Demirbilek’in. “Evdeki doğal gaz ve fırına yapılacak müdahale ile evde veya iş yerinde yangın çıkarılabilecek. Aracınız seyir halinde iken bir anda fren yaptırarak veya hızlandırarak kaza yapmanıza neden olabilecek” diyor.

Figen Yanık, Rize’de başlayan çay hasadını, üretici Sevim Taşkın’la konuştu. Taşkın, makasın olmadığı ellerin yara olduğu yıllardan bugüne, çay toplamayı anlattı. Bahçelerin geleceği belirsiz diyor. “Çünkü gençlere bu iş cazip gelmiyor....”





Ataol Behramoğlu’dan Yalnızlık ve hayaller... “Şiir, özellikle de romantik şiir, genellikle tek kişinin, şairin kendisinin iç dökmeleridir...” diyor Behramoğlu, Ahmet Haşim şiirinden örnek veriyor.

Özge Mumcu Aybars, koronavirüs salgınını fırsata çeviren suç şebekelerine dikkat çekiyor: “The National’daki analize göre IŞİD de koronavirüsü fırsata çeviriyor. Salgının yarattığı kaos sayesinde örgüt, bu süreci yeniden örgütlenmek ve yeniden silahlanmak için kullanıyor...”

Mustafa K. Erdemol, Gezi Direni’şinin yıldönümünde, orada kaybettiğimiz çocuklara bir merhaba diyor ve ekliyor: “Gezi Parkı: Kazanmak ya da kaybetmek değildi, direnmekti.”

Kurşunkalem’de Homeland dizi üzerinden bir sistem analizi var. Enver Aysever, “Komünizm kaybetti!” söyleminin nasıl büyük yanılgı olduğunu da belgeliyor bu yapımlar. Doğrusu “İnsanlık kaybetti!” olmalıydı” diyor.

Hilal Köse, hayata veda eden trans kardeşi Hazel’in hikayesini kaleme alan gazeteci Ayten Görgün’le söyleşti. Görgün’ün keşke dediği çok şey var... “Benim için Hazel’i kabullenmekti zor olan” diyor.

Figen Atalay, AÇEV’in evde kalan çocukların ve anne-babaların psikolojik ve fiziksel iyi olma halini destekleyici öneriler sunmak amacıyla hazırladığı rehberi yazdı.

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