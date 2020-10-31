Yarın Cumhuriyet Pazar günü
Cumhuriyet Pazar, bu hafta da zengin içeriğiyle gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte, yan yana...
Ercan Kesal'ın yönettiği ve oynadığı filmi Nasipse Adayız dün gösterime girdi. Kesal, belediye başkanlığı aday adaylığını anlattığı filmini ve yönetmenlik deneyimini anlattı. "Reel siyaseti erkenden bıraktığıma memnunum" diyor. Emrah Kolukısa söyleşisi...
Gamze Akdemir, demir yürekli kadın Frida Kahlo'yu yazdı.
Ataol Behramoğlu: Öğrenmek
Mustafa K.Erdemol doların kültürel tarihini kaleme aldı.
Enver Aysever'den gösteri toplumunun hazin bireyi...
Özge Mumcu Aybars'dan ifade özgürlüğü...
Deniz Yavaşoğulları, yeni doğan bebeği ile köpeği Luna'nın tanışma hikayesini anlattı.
Figen Atalay'dan çocukları ekran başından kaldırmanın yolları
Merve Saatçi’den bağışıklık dostu kış çorbası
Vecdi Seviğ: Elma
Füsun Saka, ünlü şef Hazer Armani ile söyleşti...
Deniz Ülkütekin'den, graffiti yaparak dünyayı dolaşan sanatçı Gamze Yalçın söyleşisi...
L' Oréal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffer, Şehriban Kıraç'ın sorularını yanıtladı.
Kemal Urgenç'ten Otobüstekiler, Kastamonu'nun kanyonları, Emrah
Kolukısa'nın sanat ajandası....
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