Yarın Cumhuriyet Pazar günü

Cumhuriyet Pazar, bu hafta da zengin içeriğiyle gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte, yan yana...

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 12:29
Yarın Cumhuriyet Pazar günü
Abone Ol google-news

Ercan Kesal'ın yönettiği ve oynadığı filmi Nasipse Adayız dün gösterime girdi. Kesal, belediye başkanlığı aday adaylığını anlattığı filmini ve yönetmenlik deneyimini anlattı. "Reel siyaseti erkenden bıraktığıma memnunum" diyor. Emrah Kolukısa söyleşisi...

Gamze Akdemir, demir yürekli kadın Frida Kahlo'yu yazdı.

Ataol Behramoğlu: Öğrenmek

Mustafa K.Erdemol doların kültürel tarihini kaleme aldı.

Enver Aysever'den gösteri toplumunun hazin bireyi...

Özge Mumcu Aybars'dan ifade özgürlüğü...

Deniz Yavaşoğulları,  yeni doğan bebeği ile köpeği Luna'nın tanışma hikayesini anlattı.

Figen Atalay'dan çocukları ekran başından kaldırmanın yolları 

Merve Saatçi’den bağışıklık dostu kış çorbası

Vecdi Seviğ: Elma

Füsun Saka, ünlü şef Hazer Armani ile söyleşti...

Deniz Ülkütekin'den, graffiti yaparak dünyayı dolaşan sanatçı Gamze Yalçın söyleşisi...

L' Oréal Türkiye Genel Müdürü Laurent Duffer, Şehriban Kıraç'ın sorularını yanıtladı. 

Kemal Urgenç'ten Otobüstekiler, Kastamonu'nun kanyonları, Emrah 

Kolukısa'nın sanat ajandası....

Yarın Cumhuriyet almayı unutmayın!


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler