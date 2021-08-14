Yarın Cumhuriyet Pazar günü!

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:00

“Live Piano Volume II” albümünü bu yıl müzikseverlerle paylaşacak olan Soner Arıca, Hilal Köse’ye konuştu. Yeniden dinleyicileriyle buluşan ama biraz buruk olduğunu belirten Arıca “Şimdi durup, gözlemleyip hayat nereye gidiyor diye bakmak istiyorum; ama şunu çok iyi biliyorum nereye gidiyorsa gidiyor son söz hayat tutkuyla yürüyor” diyor.

Ülker İnce’den, Bir yurdu sevmek nasıl anlatılır?

Mustafa Kemal Erdemol’dan, Erdinç Utku’nun “Eyvah Zayıflıyorum!” kitabı.

Emrah Kolukısa’dan günümüzün en acil meselelerinden göçmenlik konusunu işleyen “Derisini Satan Adam” filmi.

“Türkiye’den Gitmek” kitabının yazarı Gökhan Kutluer, Ayça Han’ın sorularını yanıtladı.

Oyuncu ve müzisyen Başak Gümülcinelioğlu, Deniz Ülkütekin’le keyifli bir sohbete imza attı.

Gamze Akdemir, Seda Eroğlu’nun “On Yenilikçiyle Pop Art” kitabını inceledi.

Figen Atalay, çocukların sıkılma hakkını anlattı.

Lalehan Utkan, İstanbul’un en renkli köşelerinden Fener ve Balat’ta geçmişin izini sürdü.

Yangın mağduru canlara nasıl bakmalı?

Erkeklere özgü beslenmenin püf noktası.

Kemal Urgenç’le “Otobüstekiler”

Haftanın sanat ajandası...

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Bu sayıda kimler var: Hilal Köse, Ülker İnce, Mustafa Kemal Erdemol, Emrah Kolukısa, Gamze Akdemir, Figen Atalay, Deniz Ülkütekin, Ayça Han, Deniz Yavaşoğulları, Lalehan Utkan, Merve Saatçi, Kemal Urgenç