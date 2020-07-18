Yarın Cumhuriyet Pazar okunur

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 13:35

Cumhuriyet Pazar bu hafta da zengin içeriğiyle sizlerle. Yeni neslin çok sevdiği müzisyen Melek Mosso ile genç kadınlara ilham veren sanat yolculuğunu konuştuk. Herkesin dilinde Z kuşağı. Peki onlar bu tartışmalara ne diyor? Figen Atalay, Z kuşağından gençlerle söyleşti, Zafer Temoçin çizdi... Elçin Poyrazlar, Özge Mumcu Aybars, Mustafa K. Erdemol ve Enver Aysever yazıları, Karadeniz turu, Arif Kızılyalın’ndan Hatayspor’un zafer sevinci...



Ozan Yurtoğlu’ndan Sadık Gürbüz söyleşisi...



Tuğba Özer’den psikiyatrist Agah Aydın söyleşisi...“Salgınla yalnızlığımızı da fark ettik.”



Ayça Han: Laz mutfağı ve laz böreği...



Merve Saatçi: Karpuzlu smoothie



Deniz Yavaşoğulları’ndan Pati Günlükleri: Köpekleri ve kedileri traş ettirmek iyi mi kötü mü?



Emrah Kolukısa: TV’de bir kara polisiye: Perry Mason



Ali Erdenur: Tatil huysuzu



Emrah Kolukısa’nın hazırladığı haftanın sanat ajandası



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