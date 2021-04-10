Yarın günler Cumhuriyet Pazar...

10 Nisan 2021 Cumartesi, 12:52

Yılmaz Erdoğan’ın tiyatro oyunu “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?”, yıllar sonra film versiyonuyla gösterimde. Başrol oyuncuları Ecem Erkek, Engin Alkan ve Devrim Yakut Emrah Kolukısa'ya konuştu.



'Terapist' dizisindeki Ayşe karakteriyle dikkat çeken Zeynep Çamcı Deniz Ülkütekin'in sorularını yanıtladı.

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