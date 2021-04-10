Yarın günler Cumhuriyet Pazar...
Türkiye'deki koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamalarında da, gazeteniz Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Pazar'a ulaşabileceksiniz. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Pazar sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Yılmaz Erdoğan’ın tiyatro oyunu “Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?”, yıllar sonra film versiyonuyla gösterimde. Başrol oyuncuları Ecem Erkek, Engin Alkan ve Devrim Yakut Emrah Kolukısa'ya konuştu.
'Terapist' dizisindeki Ayşe karakteriyle dikkat çeken Zeynep Çamcı Deniz Ülkütekin'in sorularını yanıtladı.
Mustafa Kemal Erdemol'dan, Kadın sesine düşman olmak
Gamze Akdemir'den, Kayıp kuşağın isyanı ve sanatı: Dadaizm!
Özge Mumcu Aybars'tan, Güzel adam Sabahattin Ali
Şişli'nin açık hava müzesi Rum Ortodoks Mezarlığı
Müzikte 30 yılını geride bırakan Pentagram
‘Bitki Beyi’ Semih Kuru
Ülker İnce'den, Dilde yerli ve milli olmak
Çevrimiçi kriminal saat!
Adam Wingard’ın "Godzilla vs. Kong"u
Barf beslenme nedir?
Bahara hazırlık için iki günlük detoks
Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar
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