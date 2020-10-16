Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi...
Cumartesi günlerinin yeni ilgi odağı Cumhuriyet Cumartesi özgün ve dolu içerikleriyle yarın okurlarıyla buluşuyor. Gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayinizden istemeyi unutmayın...
"Faşizmin her türüyle savaşım var ya da son yılların kadınlara yaptıklarını hiçbir yüzyıl yapmadı"
Oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın, yeni kitabı ‘Dimdik Ayakta, Her An Tetikte’ için buluştuk. Güzellik faşizminden, aile kavramına her şeyi konuştuk: Faşizmin her türüyle savaşım var, derdim var, hesabım var. Son yılların kadınlara yaptıklarını hiçbir yıl, hiçbir yüzyıl yapmadı. Hepimiz sosyal medyanın esiri olmuşuz. Gözlere eziyet değişimler, değiştikçe aynılaşan garipler...
Taylan Kümeli yazdı: Kahvenin 10 faydası
Fatih Türkmenoğlu yazdı: Ölüler gününün şifreleri
Ünlü tasarımcı Dilek Hanif’ten yerine göre giyinme rehberi...
Cumhuriyet Cumartesi dopdolu içerikleriyle siz okurlarıyla buluşmayı bekliyor...
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