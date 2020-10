Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi...

16 Ekim 2020 Cuma, 12:58

"Faşizmin her türüyle savaşım var ya da son yılların kadınlara yaptıklarını hiçbir yüzyıl yapmadı"



Oyuncu-yazar Nilüfer Açıkalın, yeni kitabı ‘Dimdik Ayakta, Her An Tetikte’ için buluştuk. Güzellik faşizminden, aile kavramına her şeyi konuştuk: Faşizmin her türüyle savaşım var, derdim var, hesabım var. Son yılların kadınlara yaptıklarını hiçbir yıl, hiçbir yüzyıl yapmadı. Hepimiz sosyal medyanın esiri olmuşuz. Gözlere eziyet değişimler, değiştikçe aynılaşan garipler...

