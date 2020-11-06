Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi

06 Kasım 2020 Cuma, 15:55

Covid-19 hepimizi eve kapattı. Bu, bizim için neden bir fırsat olmasın? Salgında kendini geliştirme rehberi Cumhuriyet Cumartesi'de...

Oyuncu Öykü Çelik Fatih Türkmenoğlu'na konuştu: İnsanlara yardım etmek istiyorum

Hangi gıdalar dolaşımı arttırıp, kilo vermenize yardımcı oluyor?

Taylan Kümeli yazdı.

Yazar Nermin Yıldırım, iki yıl önce sırtında bir çantayla Portekiz'den İspanya'ya yürüdü. Yeni romanı 'Ev'de yolculuğunu anlatırken karakteri Seher üzerinden sorularına cevap aradı...

"Sığındığımız yer miydi ev... Gittiğimiz mi, yoksa döndüğümüz yer mi?

Ünlü tasarımcı Tuvana Büyükçınar Demir'den yerine göre giyinme rehberi...

Biranın da hakemi mi olur demeyin, Koray Anar işin püf noktalarını anlattı.

Boşanmak hakkın! Olcay Büyüktaş yazdı.

Korona bitse de tatil yapsak diyenler, planınıza Uruguay'ı da alın...

Hepsi ve daha fazlası Cumhuriyet Cumartesi'de...







