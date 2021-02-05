Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi

05 Şubat 2021 Cuma, 11:26

Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumhuriyet Cumartesi ve zengin içeriklerine ulaşabileceksiniz.

Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'de;

- Oyuncu ve yazar Alper Kul, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu:

"Tüketim toplumu bir hastalık. Toprağı sürmenin dahi tabiatın karnını yarmak olduğunu düşünen, aza kanaat edip şükreden, doğaya saygıda kusur etmeyen Âşık veysel'in dünya görüşü, kıyamete giden yolumuzdan sapabileceğimiz son çıkış.

- Stresli hissettiğinizde daha çok mu yemek yiyorsunuz ya da yemek sizi güvende mi hissettiriyor? Taylan Kümeli'ye kulak verin.

- Pandemiyle birlikte evlerde yaşamaya başladık. Cocooning yani koza yaşamıyla sıkışmışlıktan uzak konforu da tercih edebilirsiniz, balkon ve terasları da dönüştürebilirsiniz.

- Tasarımcı Zeynep Tosun'dan yerine göre giyinme rehberi...

- Psikoloji, seyahat, sinema, televizyon, astroloji, teknoloji, bu senin hakkın ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.