Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi

Hafta sonu kısıtlamalarında gazeteniz Cumhuriyet'e, Cumartesi günü de Cumhuriyet Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 11:26
Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi
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Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumhuriyet Cumartesi ve zengin içeriklerine ulaşabileceksiniz. 

Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'de; 

- Oyuncu ve yazar Alper Kul, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu: 

"Tüketim toplumu bir hastalık. Toprağı sürmenin dahi tabiatın karnını yarmak olduğunu düşünen, aza kanaat edip şükreden, doğaya saygıda kusur etmeyen Âşık veysel'in dünya görüşü, kıyamete giden yolumuzdan sapabileceğimiz son çıkış.

- Stresli hissettiğinizde daha çok mu yemek yiyorsunuz ya da yemek sizi güvende mi hissettiriyor? Taylan Kümeli'ye kulak verin. 

- Pandemiyle birlikte evlerde yaşamaya başladık. Cocooning yani koza yaşamıyla sıkışmışlıktan uzak konforu da tercih edebilirsiniz, balkon ve terasları da dönüştürebilirsiniz.  

- Tasarımcı Zeynep Tosun'dan yerine göre giyinme rehberi... 

- Psikoloji, seyahat, sinema, televizyon, astroloji, teknoloji, bu senin hakkın ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.


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