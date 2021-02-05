Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi
Hafta sonu kısıtlamalarında gazeteniz Cumhuriyet'e, Cumartesi günü de Cumhuriyet Cumartesi ekine ulaşabileceksiniz. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Okurlarımız evlerinin yakınındaki, mahallesindeki bakkal ve marketlerden gazetesine “7 saat” boyunca ulaşabilecek... Cumhuriyet Cumartesi ve zengin içeriklerine ulaşabileceksiniz.
Bu hafta Cumhuriyet Cumartesi'de;
- Oyuncu ve yazar Alper Kul, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu:
"Tüketim toplumu bir hastalık. Toprağı sürmenin dahi tabiatın karnını yarmak olduğunu düşünen, aza kanaat edip şükreden, doğaya saygıda kusur etmeyen Âşık veysel'in dünya görüşü, kıyamete giden yolumuzdan sapabileceğimiz son çıkış.
- Stresli hissettiğinizde daha çok mu yemek yiyorsunuz ya da yemek sizi güvende mi hissettiriyor? Taylan Kümeli'ye kulak verin.
- Pandemiyle birlikte evlerde yaşamaya başladık. Cocooning yani koza yaşamıyla sıkışmışlıktan uzak konforu da tercih edebilirsiniz, balkon ve terasları da dönüştürebilirsiniz.
- Tasarımcı Zeynep Tosun'dan yerine göre giyinme rehberi...
- Psikoloji, seyahat, sinema, televizyon, astroloji, teknoloji, bu senin hakkın ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun.
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