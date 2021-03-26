Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi

26 Mart 2021 Cuma, 12:48

Yeni albümünü çıkaran Deniz Seki, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu. 3 dakikada insanların MR'ını çekerim.

Yemek Fatih'ten bulaşık benden.... Armağan Portakal, kurumsal iş hayatından istifa edip kendini 'özgür bir balık' gibi denizlere atladı. Eşi televizyon ekranlarının anchorman'i Fatih Portakal ise peşi sıra gitmekte gecikmedi.

Dürümü, pilavüstü, ekmek arası, porsiyonu... Lezzet meraklıları önerdi, İstanbul'dan Erzincan'a iyi döner yiyebileceğiniz 20 adres...

Taylan Kümeli'den sağlıklı yaşam için 5 başucu kuralı...

Sacha Baron Cohen, yeni Borat ile siyasi hicvi iyice ileri götürüyor.

Oyuncu Yüsra Geyik, Yaşamasına izin verilen bir yer istiyor...

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