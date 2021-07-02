Yarın günlerden Cumhuriyet Cumartesi

02 Temmuz 2021 Cuma, 11:16

'Oluversin Gari' film setinin ilk filmi 'Aşk Oluversin Gari' Salı günü seyircisiyle buluşacak. Başrolü paylaşan Birand Tunca ve Aslıhan Malbora'yla konuştuk..

Dünyaca ünlü yazar Matt Haig, yeni kitabı 'Gece Yarısı Kütüphanesi'ni anlattı: Kütüphaneler bizi cüzdanlarımız için değil, biz olduğumuz için seven son kamusal alanlardan biri...

Aşkın tarifi var mı?

Oyunculuklar, saçmalıklar ve güzellikleriyle 'Aşkın Tarifi'ni masaya yatırdık.

Şişkinlikten kurtul, Taylan Kümeli yazdı...

Unutulan değer: Erotizm

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