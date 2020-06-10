YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap

10 Haziran 2020 Çarşamba, 08:50

Ülkü Tamer ilk şiirlerinin yayımlandığı 1950’lerin ortalarından 1960’ların ortalarına dek on yıllık sürede İkinci Yeni akımının kendine özgü dünyasıyla ilgi uyandıran bir şairi olarak sivrildi. Sonrasında ise halk şiirine, doğduğu Antep’e yönelmesiyle çağdaş bir Yunus gibi çok yalın, çok etkili şiirler yazdı. Bu şiirlerin kimileri Zülfü Livaneli’nin besteleriyle milyonlarca insana ulaştı.

Çevirileri, sinema ve tiyatro aşkıyla da bulunmaz bir insandı Ülkü Tamer. Ama belki de kültür hayatımızın gördüğü en alçakgönüllü insanlardan biri olmasıyla da ayrı bir yeri oldu hep. Herkesin arkadaşı, herkesin yardımcısıydı.

Seçme şiirler kitabına o ünlü şiirinin adını vermiş: “Ben Sana Teşekkür Ederim”.

Biz sana teşekkür ederiz Ülkü Tamer, ne güzel yolculuklara çıkardın biz okurlarını, ne bilinmez serüvenler yaşattın hepimize. Antep’ten İthaka’ya, bütün istasyonlarına uğradın dünyanın, hep “gole giden bir panter” gibi,

“Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten”lerin dünyasında.

“Güzellikten geliyorum, güzelliklerden” diyorsun ya, aslında şiirlerinle okurlarını götürdüğün yer orası: Güzellikler…

“Umutların arasından

Kirpiklerin karasından

Mahpuslardan, dört duvardan

Güneş topla benim için”

Usta şairimiz Ülkü Tamer’i bir diğer usta şairimiz Cevat Çapan inceledi.

• Oğuz Demiralp, Okuyaz adlı köşesinde; 1977’de ilk iki romanının yeniden basımına kadar kadar silinmiş, Rilke’den, Gide’den aferin almış. Max Jacob’un da beğenisini kazanmış 1977’de ilk iki romanının yeniden basımına kadar kadar silinmiş Fransız Emmanuel Bove’u (1898 - 1945) yazdı.

• M. Sadık Aslankara, Kitaplar Adası köşesinde; 15-16 Haziran 1970 İşçi Eyleminin ellinci yılında yazınımızda işçinin emekçinin yerini irdeledi.

• Hidayet Karakuş; Alptekin Müderrisoğlu’nun kaleme aldığı, Enver Paşa’nın dünyadaki bütün Türkleri ve Müslümanları aynı bayrak altında toplama düşüyle giriştiği Sarıkamış harekatının yüz bin askerin açlıktan

• ve soğuktan ölümüyle sonuçlanan acı öyküsünü ayrıntılarıyla incelediği Sarıkamış Dramı’nı yazdı.

• Barış Doster, Hazal Papuççular’ın, Türkiye’de iç ve dış siyasetin değişmez konuları arasında yer alan Oniki Ada ile ilgili çalışması Türkiye’de On İki Ada (1912-1947) adlı kitabını mercek altına aldı.

• Gamze Akdemir, Doç. Dr. Hüner Tuncer ile Mustafa Kemal Atatürk’ün, Trablusgarp Savaşı’yla başlayan ve Ulusal Kurtuluş Savaşı ile sona eren 11 yıllık dönemde yer alan savaşlarda oynadığı yaşamsal rolü ayrıntılarıyla irdelediği yeni incelemesi Mustafa Kemal’in Savaşları’nı konuştu.

• Z. Doğan Koreli; 19. yüzyıl Rus edebiyatının altın çağının en parlak isimlerinden Dmitri Vasilyeviç Grigoroviç’in, kutsal aile bağlarını ve zorluklar karşısında dayanışmanın ve sevginin önemini anlattığı klasik yapıtlarından Balıkçılar’ı inceledi.

• Taş - Kâğıt - Makas’ta bu hafta Burcu Yılmaz; Torben Kuhlmann’ın Armstrong - Maceraperest Farenin Ay’a Yolculuğu’nu değerlendirdi.

• İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı, her hafta sabırsızlıkla beklenen Bulmaca köşemizde yepyeni bir düşün trafiği daha sizleri bekliyor.

• Vitrindekiler köşemiz yine yetkin okuma önerileriyle dopdolu.

• Bu arada okurlarımıza bir anımsatma; Cumhuriyet Gazetemiz’in otuz yıla varan köklü dergisi Cumhuriyet Kitap, okurlarına, aktif olarak güncellediğimiz https://cumhuriyet.com.tr/kitap adresli sitemizin yanı sıra artık Instagram’dan da merhaba diyor.

Cumhuriyet Kitap, yayın dünyasının nabzını tutan yetkin haber, değerlendirme, yazı ve röportajların adresi olmaya Instagram’da da devam ediyor.

Tüm okurlarımızı https://cumhuriyet.com.tr/kitap adresli sitemizle koşut olarak yayınını sürdürecek olan @CumKitap adresli Instagram sosyal medya ortamında da buluşmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyet Kitap’ı izlemeye devam edin!

Kitap Dergi, 1582’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

Unutmayın her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur.