YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

21 Ekim 2020 Çarşamba, 15:14

MERHABA

- Cumhuriyet Kitap Dergi’mizin YARIN yayımlanacak 1601’inci sayısının kapağında, doğumunun 106’ncı yılında; yapıtlarıyla aydınlatmaya devam eden, edebiyatımızın ölümsüz isimlerinden Orhan Kemal, oğlu Işık Öğütçü’nün bir yazısıyla yer alıyor.

Öğütçü, yazısında; kitap olarak üzerinde çalıştığı biriken anılar ve anekdotlardan oluşan eserden tadımlık satırları ve Orhan Kemal’in yeni bulduğu bir isme de yer veriyor:

“Âşık Veysel’in ‘ Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece...’ deyişini Orhan Kemal için kısa yaşamında geleceğe bıraktığı çağları aşacak eserleriyle almakta olduğu uzun yolu ve ölümünün üzerinden geçen elli yılı düşünürüm. Bu sürenin yirmi yılına babam Orhan Kemal için yayımladığım on iki kitap, yeni keşif isimler, fuar, okul etkinlikleri ve bir müze sığdırdım. Bu yazımda kitap olarak üzerinde çalıştığım, biriken anılar ve anekdotlardan oluşan eserden tadımlık satırları ve yeni bulduğum ismi paylaşmak istiyorum.”

- Üçüncü sayfamızda bu hafta kadın ve edebiyat kavramını irdelediği yazısıyla Öner Yağcı yer alıyor.

- Nurbanu Kablan, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar ’ı ile aynı düzlemde ilerleyen, bireyin toplum ve kendisiyle olan sorunlarını ele aldığı romanı Tehlikeli Oyunlar’ı değerlendiriyor.

- Mustafa K. Erdemol, Hüsnü Mahalli’nin yeni incelemesi Filistin Benimdir’i merceğe alıyor.

- Olcay Mağden Ünal, Pulitzer ödüllü Harper Lee ’nin, yarım asır sonra okurlarıyla buluştuğu Tespih Ağacının Gölgesinde’sini yazıyor.

- Çağdaş Bayraktar, Ergin Yıldızoğlu’nun adeta “kurşun eritmeye” çağırdığı Yeni Faşizm kitabını inceliyor.

- Sevda Fidan, William Faulkner’ın İki Hamlede Zafer’ini değerlendiriyor.

- Mehmet Aman, Witold Gombrowicz’in Bakakai’sini inceliyor.

- Mehmet Kızmaz, Vercihan Ziflioğlu ile Kayıp Zamanın Çocukları: İstanbullu Bulgarlar kitabı üzerine konuşuyor.

- Tolga Babanur, Paul Leppin’in Karanlığa Yolculuk’unu merceğe alıyor.

- Mısra Gökyıldız, William Melvin Kelley’in Güzdönümü’nü inceliyor…

- Alptekin Duranoğlu, Seyit Yöre’nin Cumhuriyetin 50 Yıllık Sesi - Mesut İktu kitabını tanıtıyor.

- Ege Yatır, Yalçın Tosun’un Mesafenin Şiddeti’ni tanıtıyor.

Kitap Dergi, 1601’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

İyi okumalar…