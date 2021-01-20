YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

20 Ocak 2021 Çarşamba, 00:40

YARIN yayınlanacak 1614’üncü sayımızın kapağında; Türkiye’de karikatürün öncüsü büyük usta Turhan Selçuk yer alıyor. Desen Yayınları’nca ustanın kendi zamanının çok ötesindeki çizgilerine farklı bir bakış olanağı sunmak amacıyla tasarlanan, üç ciltlik bir Turhan Selçuk Seçkisi yayımlanıyor.

Seçkinin ilk kitabı Siyasetin Göbeği yayımlandı. Seçkinin diğer kitapları, Manzara-i Umumiye ve İnsan Denen Garip Hayvan olacak.

Siyasetin Göbeği; ustanın 1950-1995 yılları arasında yayımlanmış ve büyük yankı uyandırmış 80 karikatürünü bir araya getiriyor.

Turhan Selçuk’un, sistemin genel bir portresini yansıtmak üzere koltuk sevdalısı siyasetçilere yer verdiği Siyasetin Göbeği; yoksulluğun, adaletsizliğin ve yozlaşmanın hüküm sürdüğü, gerçeklerin çarpıtıldığı bir siyasal düzeni odağına alıyor. İkiyüzlülüğün, açgözlülüğün ve çürümenin siyaseti nasıl ele geçirdiğini incelikle gözler önüne seriyor.

Sanat yaşamı boyunca karikatürün ne olduğu ve ne olması gerektiği üstüne kafa yoran Selçuk, toplumsal öngörü yeteneği ve zamanının ötesindeki yapıtlarıyla şaşırtmayı sürdürüyor.

Usta gazeteci ve yazarlar Şükran Soner ve Zeynep Oral’ın yazıları...





Üçüncü sayfamızda M. Sadık Aslankara; ‘Edebiyat ve eleştiri’ başlıklı yazısıyla yer alıyor.





Derya Soğuk, Alberto Manguel ile Kütüphanemi Toplarken kitabını konuşuyor.





Nurbanu Kablan, Virginia Woolf’un şah yapıtı Deniz Feneri’ni inceliyor.





Feridun Andaç, Çehov’u merceğe alıyor.





Erol Toygun, Enis Batur’la Karanlık Oda Şarkıları kitabı üzerine söyleşiyor.





Gamze Akdemir, Cengiz Taşçı ile İnsanlığın Sonu mu? kitabını konuşuyor.





Levent Cantek, Yekta Kopan ve Levent Gönenç’in Sarmaşık’ını inceliyor.





Y. Bekir Yurdakul, Ülker Kurtcan’ın İşaretlerin Peşinde’sini değerlendiriyor.





Emek Yurdakul, dört yeni çocuk kitabını tanıtıyor.





Mustafa Başaran, Bulmaca köşemizde bir düşün trafiğine daha davet ediyor.





Vitrindekiler okuma listenize yetkin bir rehber sunmayı sürdürüyor.





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İyi okumalar...