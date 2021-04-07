YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

07 Nisan 2021 Çarşamba, 00:07

- Sayı 1625! YARIN yayınlanacak 1625’inci sayımızın kapağında; ölümsüz bir Aydınlanmacı, devrimci, bilge yazar Erol Toy yer alıyor. “Yazar olmak için önce okumak gerekir,” dedi ve tarihimiz ile çağını tüm gerçekliğiyle yansıttığı, öykü, roman, deneme ve eleştiri alanında dev yapıtlara imza attı… Kuvayı Milliye ile ölümden dirime çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal altyapısını gözler önüne seren 68 kuşağının en büyük romancılarındandı. Anısına saygıyla... Öner Yağcı’nın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda bu hafta; Ataol Behramoğlu’nun, çok karışık görünen tarihsel bir olayın basit örüntüsünü ortaya çıkarmayı amaçladığı, kitaplaşan tiyatro oyunu Lozan’ı merceğe aldığı yazısıyla Ülker İnce yer alıyor.

- Kırk altı yaşında bu dünyaya veda eden Charles Baudelaire’in (9 Nisan 1821 - 31 Ağustos 1867) doğumunun 200. Yılı. Hem hüzünlü hem romantizmin sonunu belirten büyülü sözcükleri hem de uzun zaman kapalı, endişe verici ve lanetlenmiş alanlara açılışı dile getiren dizeleriyle ölümsüzlüğe ulaşan bir şairdi Baudelaire. İhtişamın ve sefaletin şairiydi. Zeynel Kıran’ın yazısı...

- Işık Öğütçü; babası, Türk Edebiyatı’nın usta kalemi Orhan Kemal’i ve Adana’sını yazan M. Nevzat Hız’ın; bir şehrin usta bir yazarda ne denli etkili olduğunu iki bini aşkın maddeyle ortaya koyduğu Bir Şehir Sözlüğü’nü değerlendiriyor.

- Gamze Akdemir; Orhan Tüleylioğlu ile farklı alanlarda tanınmış isimlerin yaşam öykülerinden kesitler sunduğu, kimi zaman merakları, kimi zaman yüksek idealleri, kimi zaman ise sadece daha mutlu olabilmek uğruna harekete geçenlerin ve değişim yaratanların yol haritasını çıkardığı Gerçeği Söylemek’i konuşuyor.

- Adnan Binyazar; Feridun Andaç’ın Kaplıca’da Son Yaz üçlemesinin ilk kitabı Sandım ki Göğün Cennet’i inceliyor.

- Deniz Burak Bayrak; Nikolay Gogol’ün kısa klasiklerinden Neva Bulvarı’nı inceliyor.

- İpek Özbey; İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın , yoksullukta değil, refahta eşitlenmenin yolunu anlattığı Yaşamak İçin Sosyalizm kitabını değerlendiriyor.

- Mustafa Hazım Bayka; Nazi Almanyası ve Holokost konularında uzmanlaşmış modern Avrupa kültürü tarihçisi Klaus P. Fischer’ın kapsamlı incelemesi Nazi Almanyası: Yeni Bir Tarih’i inceliyor.

- Orhan Yılmaz; Ali Tekin’in Kısır Döngü ve Üretken Döngüye Geçiş kitaplarını inceliyor.

- Savaş Ünlü; Ahmet Diker’in, Atatürk’ün Karşıyaka’ya olan sevgisini ve Karşıyaka’da yaşadığı günleri belgeleriyle yazdığı Atatürk Karşıyaka’da’yı tanıtıyor.

- Kamuran Kaya; Haldun Dormen’in, biyografi niteliğindeki Anılar, Sürç-ü Lisan Ettikse, Antrakt, İkinci Perde ve Nerede Kalmıştık kitapları gibi anılardan süzülenleri kapsayan yeni kitabı Yaşlanmaya Vaktim Yok’u inceliyor.

- Beyza Ertem; Pangea Kitaplığı’nın bilimkurgu seçkisi İlk’i tanıtıyor.

- Çiğdem Ülker; Handan Haktanır’ın yolculuk ve rüya temalarını gizemli bir coğrafyada anlattığı romanı Loka Mata’yı değerlendiriyor.

- Emek Yurdakul; Quentin Blake’in, dayanışma olgusu üzerinden inşa edilen bir insanlığı vurguladığı kitabı Gökte Bir Tekne’yi inceliyor.

- Songül Bozacı; Stephen Michael King’in, doğa sevgisini ve özgürlüğü imlediği romanı Üç’ü değerlendiriyor.

- Vitrindekiler yetkin kitaplara ilişkin bir seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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