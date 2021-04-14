YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

14 Nisan 2021 Çarşamba, 00:07

- Sayı 1626! YARIN yayınlanacak 1626’ıncı sayımızın kapağında; yaşamı ve yazınında Feminizmi savunması ve Modernist bir yazar olmasıyla öne çıkmış; yetkin bilinçakışı yöntemini kullanarak İngiliz romanına cüretkâr, yeni bir ses getirmiş, onu Viktorya döneminin denenmiş ve sınanmış anlatım yapılarının ötesine itip taze, deneysel, yeni bir alana taşımış öncü İngiliz yazar Virginia Woolf yer alıyor. Woolf’un yapıtlarının neredeyse tümünü dilimize çevirmiş İlknur Özdemir, bu öncü yazarı Cumhuriyet Kitap okurları için kaleme aldı.

- Üçüncü sayfamızda bu hafta; Peter Ginna’nın, deneyimli editörlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları makalelerini bir araya getirdiği derlemesi, ‘Editör Ne İş Yapar? - Sanat, Zanaat ve Ticaret Üçgeninde Kitap Editörlüğü’nü incelediği yazısıyla Berna Akkıyal yer alıyor.

- Alev Coşkun; yıllardır Rus Devlet Arşivi’nde incelemeler yapmaktadır. Halen Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalışan Mehmet Perinçek’in kaynak niteliğindeki Kafkasya’da Türk-Sovyet Askeri İşbirliği’ni (1919-1922) inceliyor.

- Erdal Atabek; Feyzi Açıkalın’ın, ‘Göklerden İnişinin Birinci Yılında Covid-19’ ile Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve Dr. Savaş Çoban’ın ‘Pandemi, Neoliberalizm, Medya’ kitapları ekseninde yaşamı felç eden Covid-19’u irdeliyor.

- Gamze Akdemir; Türkiye'nin haklar ve özgürlükler alanındaki referans hukukçusu Rıza Türmen ile 2014'ten bu yana düzenli olarak yazdığı ve “Barış”, “Demokrasi”, “Ütopya”, “Seçim” ve “İnsan Hakları ve AİHM Yazıları” temaları altında toplanan yazılarından oluşan Türkiye’de Demokrasi Arayışı’nı ve çalkantılı ülke gündemini konuşuyor.

- Feridun Andaç; ‘Eleştiri ne değildir?’ başlıklı yazısında, Özdemir İnce’nin ‘Mevsimsiz Yazıları’ çevresinde eleştirmenin işi/uğraşını açımlıyor.

- Behiç Ak; Ali Artun’un, “estetik modernizm” kavramına ve postkolonyal çağdaş tarihyazımına değindikten sonra Asya’dan, Afrika’dan, Latin Amerika’dan değişik ku¨ltu¨rlerin kendi sanatlarının yaratıcılığını keşfettiği birikime bir pencere açtığı yeni incelemesi, ‘Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu’nu değerlendiriyor.

- Necdet Neydim; ‘Çocuk edebiyatında çok perspektiflilik!’ başlıklı yazısında, çocuğun yetişkinlerin nesnesi değil, hayatın ve edebiyatın öznesi olduğunu inceliyor.

- Emek Yurdakul; Kulaktan Kulağa köşesinde Ayfer Gürdal Ünal’ın ‘Tırtıl Osman'ın Bir Günü’nü değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul, Güncel köşelerinde dört yeni yetkin çocuk kitabını değerlendiriyor.

- Hande Mir; Rahmi Kumaş’ın “Benim fıkralar boyutunda belgeselimdir” sözleriyle nitelediği ve bir siyaset adamı olarak yazdıklarından hem yaşıtlarının hem de gençlerinin yararlanmasını amaçladığını belirttiği kitabı ‘Unutulmaz Anlatılar’ı değerlendiriyor.

- M. Sadık Aslankara; ‘Metni yüzünden alıp artalanı okumak!’ başlıklı yazısında, yeni anlatı alanları kurma sürecini irdeliyor.

- Mehmet Utku Şentürk; yazar ve eğitimci Çağlayan Babacan’ın yeni romanı Masumların Katli’ini tanıtıyor.

- Vitrindekiler yepyeni bir seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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