YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

21 Nisan 2021 Çarşamba, 00:07

- Bu sayımızın kapağında, yaşamı ve usta yapıtlarıyla bugün de özgürlük ve insanca yaşam kavgamıza ışık tutan; yoksul köylülükten köy öğretmenliğine, sendikal mücadeleye, gazeteciliğe ve edebiyat alanına uzanmış; evrensel olarak adını duyurmayı başarmış ve tüm yapıtları Literatür Yayınevi’nce bir kez daha yayımlanan Dursun Akçam yer alıyor. Alper Akçam’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda; Veli Emektar’ın Bir Umut, Bir İnsan kitabını değerlendirdiği, ‘78’in Fırtına Kuşağı’ başlıklı yazısıyla Ferhat Özen yer alıyor.

- Gamze Akdemir, gazeteci, yazar ve akademisyen Barış Doster’le, Mustafa Kemal Paşa’nın, Milli Mücadele’yi, 1919’da nasıl bir ortamda, hangi koşullarda başlattığını pek çok koldan açımlayarak ortaya koyduğu Milli Mücadele Işığında Türkiye’de isimli yeni incelemesini konuşuyor.

- Çağdaş Bayraktar, Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol’un, yakın tarihteki özellikle de Türkiye’nin son 20 yılda yaşadığı dönüşümü belirginleştiren birçok kritik konunun arka planını okuyucuyla paylaştığı, başta 1 Mart tezkeresi, mayınlı arazi konusu ve kitaba adını veren, “367 kararı” olarak bilinen süreci işlediği En Uzun Gün kitabını inceliyor.



- Emrah Kolukısa, gazeteci Seray Şahinler ile Orhan Veli’nin kız kardeşi Füruzan Yolyapan’la yaptığı söyleşilerden hareketle kaleme aldığı, Orhan Veli’nin yaşamına ışık tuttuğu, bütünlüklü bir Orhan Veli biyografisi niteliğindeki kitabı Ağabeyim Orhan Veli’yi konuşuyor.

- İlke Saydamer, Attilâ Şenkon ile merhum bir şairin çalışma odasında bulunan yayımlanmamış bir metinle başlayan, genç ve azimli bir editöru¨n dedektif titizliğiyle birleştirdiği parçalarla açıklığa kavuşan özgu¨n hikâyesi, edebiyatın dünü ve bugu¨nu¨ arasında bir yolculuğa çıkardığı romanı Hoş Bulduk Hayat’ı konuşuyor.

- Hasan Akarsu, Osman Balcıgil’in, İstanbul’da 6-7 Eylül 1955’e giden yolların taşının nasıl döşendiğini işlediği, Büyükada, Adalar ve İstanbul’da geçen romanı En Hüzünlü Eylül’ü değerlendiriyor.

- Serkan Murat Kırıkcı, Stuart Turton’ın tekrarlanan gün fikrini polisiye ve kara komediyle bileştirdiği romanı Evelyn Hardcastle’ın Yedi Ölümü’nü inceliyor.

- İrem Uzunhasanoğlu, Yılmaz Şener’in, totaliter rejimlere, düşünce suçlularına, haksız/delilsiz/iddianamesiz yargılananlara yakın plan yaparak modern bir politika eleştirisi de sunduğu romanı Elia’yı inceliyor.

- Vitrindekiler okuma rehberinize yetkin önerilerle dopdolu...

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

- Emek Yurdakul; ‘Korkularımızla baş edebiliriz’ başlıklı yazısında, Victor Spoormaker ve Bouwien Jansen’ın, Gece Yarısı Canavarlar Geldiğinde kitabını merceğe alıyor.

- Berrin Budak Karınca; Nihan Kaya’nın kendisiyle yüzleşebilen ebeveynlerin çoğalması ve yazarın istediği gibi kırgın çocukların her geçen gün azalması dileğiyle kaleme aldığı İyi Aile Yoktur’u değerlendiriyor.

Artık kırgın çocuk kalmaması, kendisiyle yüzleşebilen ebeveynlerin ve iktidarların çoğalması dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun.

İyi okumalar

Editörden...

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