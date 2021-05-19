YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:07

- YARIN yayınlanacak 1631’inci sayımızın kapağında, Toplu Şiirleri, Mordoğan ismiyle kısa süre önce yayımlanan, yazında elli beş yılı geride bırakan usta şair ve yazar, Türkçe ve edebiyat öğretmeni Ahmet Özer yer alıyor. Şairin dokuz yapıtından oluşan ve her aşaması ilmek ilmek verimle dokunmuş bir ömrün şiiri niteliğindeki Mordoğan, Özer’in kırk birinci yapıtı. Toplumsal yaşamın şaire yüklediği görev ve sorumluluğun bilincinde bir yazın insanının, dünü bugüne bağlayan emeğinin yeni bir göstergesi. Yarım yüzyıla tanıklığının da bir ifadesi. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda bu hafta, ‘Ergen edebiyatının gerekliliği’ başlıklı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Alev Coşkun, İlber Ortaylı’nın “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yakın Tarihimiz” ve “Osmanlıdan Günümüze Orta Doğu” başlıklarını taşıyan ve toplam 50 makalesinin yer aldığı iki bölümden oluşan yeni kitabı Yakın Tarihin Gerçekleri değerlendiriyor.

- Barış Doster, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un kaleme aldığı, ülkemizin siyasi tarihini iç ve dış dinamiklerle ortaya koyduğu serinin üçüncü cildi Türkiye Cumhuriyeti’nde Güç Odaklarının Mücadelesi’ni (1961 - 1980) inceliyor.

- Alin Kayalar, Prof. Dr. Hikmet Özdemir ile Anadolu’daki tarihi yolculuğa ışık tuttuğu, Mustafa Kemal’le Anadolu’da Yolculuk’u konuşuyor.

- Savaş Ünlü, Yaşar Aksoy’un yazarlığının 50. yılında yayımlanan kitabı, Kurtuluş Savaşı sırasında günlük olarak tutulan ve hiç yayınlanmamış hatıratıyla yakın tarihimize ışık tutan İstiklâl Süvarisi: İzmir’in Kurtuluşu - Teğmen Ali Rıza Akıncı’nın Hatıratı’nı değerlendiriyor.

- Deniz Burak Bayrak, Tanzimat gibi edebî türlerin bir bir göverdiği bir ortamda yetişen Halit Ziya Uşaklıgil’in ölümünün 76’ıncı yılında Can Yayınları’nca yayımlanan Sade Bir Şey isimli öykü seçkisini değerlendiriyor.

- Nursun Erel, Sezgin Kaymaz’ın okuyucuyu içimizden öykülerle sayfalarının arasına kattığı yeni öykü kitabı Bakele’yi merceğe alıyor.

- Gün Zileli, Ramazan Güngör ile öykülerinde kimi zaman karakterlerini farklı diyarlar ve kültürlerde yaşadıkları yabancılaşmanın kimi zaman da gelip geçen zamanın dolayımında resmeden Ramazan Güngör ile Gökçukuru kitabını konuşuyor.

- Emrah Kolukısa, Kaya Tanış ile hem edebiyatımızın en aykırı isimlerinden biri olarak anımsanan Oğuz Halûk Alplâçin’in namı diğer ‘Hayalet Oğuz’un yaşamı hem de eserlerinin bütünlüklü bir derlemesi niteliğindeki Burası Orası Değil: Hayalet Oğuz Kitabı’nı konuşuyor.

- Merve Arlı, Süreyya Aylin Antmen’in kırk şiirden oluşan, sessiz bir varoluş destanı niteliğindeki yeni şiir kitabı Bırakma Dersleri’ni inceliyor.

- Büşra Uyar, Burhan Sönmez’in, mahir mezar taşı ustası mülteci Avdo’nun çevresinde içe dönen bir sorgulama ve anımsama haliyle gelişen Taş ve Gölge’ni değerlendiriyor.

- Haluk Doğan, M. Ertan Kardeş’in yayıma hazırladığı, politik felsefenin eleştirel ve paradoksal karakteristiğini yansıtan sekiz makaleden oluşan Politik Felsefe Nedir?’i değerlendiriyor.

- Demet Ekmekçioğlu, Arslan Saymaz’ın “Yeryüzünde keşfedilmemiş bir yer kalmış mıdır?” sorusuyla başladığı ve okurun içindeki kâşife selâm ettiği romanı Piri Reis’le Açık Denizde’yi inceliyor.

- Emek Yurdakul, Hacer Kılcıoğlu’nun her bölümde değişik karakterlere büyüteç tuttuğu İyi Günler Eczanesi’ni merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Güncel yepyeni birer seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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