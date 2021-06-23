YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

23 Haziran 2021 Çarşamba, 00:07

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1636. sayısının kapağında; kendi yaşam öyküsünden esinle kaleme aldığı, küçük bir kızın duygu yüklü öyküsünü anlatan, 1971’den bu yana kuşaklar boyu okunmaya devam eden ve 50. yaşını 100. baskının sevinciyle taçlandıran klasikleşmiş romanı Fadiş’le, usta eğitimci yazar Gülten Dayıoğlu yer alıyor. Gülten Dayıoğlu ile Fadiş’i merkeze alarak yazınını ve süregelen projelerini konuştuk. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda bu hafta, ‘Hababam Sınıfı öncü bir gençlik romanıdır!’ başlıklı yazısında, Rıfat Igaz’ın ölümsüz yapıtı Hababam Sınıfı’nın gençlik romanı olarak edebiyat dizgesinde yerini alması gerektiğini ve filmlerin onu tam anlamıyla temsil etmediğine dikkat çeken Necdet Neydim yer alıyor.

- Alev Coşkun, Prof. Dr. Hikmet Özdemir’in, Mustafa Kemal’le Anadolu’da Yolculuk (Doğan Kitap) ve Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz’un, Başkomutan-Emsalsiz Lider (Kırmızı Kedi Yayınevi) adlarını taşıyan kitaplarını mercek altına alıyor.

- Emek Yurdakul, doğal veya insan eliyle yaratılmış felaketlerin içinden geçen ve onlarla başa çıkan karakterlerin hikâyelerini anlatırken çocuk edebiyatında toplumsal gerçekçi bir perspektifi benimseyen Michael Morpurgo’nun Gölge’sini (Tudem Yayınları / İpek Güneş Çıgay) değerlendiriyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Öyküyü romanı uçuran okur...’ başlıklı yazısında, edebiyatın okuyan yazanı için nasıl bir tutku olduğunu imlediği yazısında okuyucuyu öykü roman uçurtmasının kuyruğuna takılmaya davet ediyor.

- Feridun Andaç, ‘Okumak, yazmak üzerine aforizmalar’ başlıklı yazısının ikinci bölümünde, Yazmanın kendimizi keşfetmek olduğunu, yaşamı ıskalarsak okumanın sırrına eremeyeceğimizi imlediği yazısında yazı yolunun mektup ve notlarıyla buluşan adımlarını paylaşıyor.

- Mesut Örs, Şerafettin Turan’ın kültürü oluşturan ögeleri dil, yazı, din, bilim, giyim-kuşam, sanat, şehir hayatı gibi ana başlıklar altında dünden bugüne yaşanan gelişmeler ışığında incelediği, Türk Kültür Tarihi - Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve Evrenselliği (Bilgi Yayınevi) kitabını değerlendiriyor.

- Başak Bekişli dilimize çevirdiği, öykülerinde 1920’ler ile 30’ların kadın-erkek ilişkileri, sınıf ve cinsiyet çatışmaları, iletişim sorunları ve bunalımları gibi pek çok konuya keskin gözlemleriyle tanık eden ve kahkahalar ile gözyaşları arasında sağlam bir köprü kuran şair, yazar, senarist ve eleştirmen Dorothy Parker’ın iki cilt olarak yayımlanan Toplu Öyküler’ini (Delidolu Yayınları) inceliyor.

- Vitrindekiler yepyeni bir seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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