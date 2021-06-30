YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

30 Haziran 2021 Çarşamba, 00:07

“Cumhuriyet’in temelinin atıldığı Sivas’tan, 2 Temmuz 1993 katliamının gerçekleştirildiği Sivas’a gelmemizin nedenlerini ve sonuçlarını doğru kavrayabiliyor muyuz?” sorusunun yanıtını arıyor toplum. Bu yanıtı doğru kavrayamazsak, 28 yıldır her 2 Temmuz’da yaptığımız gibi bir kez daha Sivas Katliamı’nı yapanları, yaptıranları lanetler, orada kaybettiklerimizi anarız.

Toplumsal tarihimize kara bir damga vuran Madımak Oteli’ndeki katliamın acı gerçeğini vurgulayan, toplumsal vicdanın Sivas’ı unutmaması için çaba gösteren, yaşatılan vahşetin siyasal, kültürel tarihimize girmesine kaynak olacak kitaplara ilişkin acı bir okuma rehberi kapağımızda.

Kendisi de Sivas’ı Unutmak (Cumhuriyet Kitapları) isimli kitabında katliamı kaleme almış olan Öner Yağcı, katliamın 28. yılında izini sürdüğü bu kaynak kitapları Cumhuriyet Kitap Dergi için inceledi.

Ali Balkız, Sivas Katliamı’nı öncesi, sırası ve sonrasıyla birebir yaşayanlardan biri olan Hidayet Karakuş’un Şeytanminareleri (Bilgi Yayınları) romanını inceliyor.

Üçüncü sayfamızda, Mustafa Balbay’ın, Düşünüyorum O Halde Sanığım (Cumhuriyet Kitapları) kitabını irdelediği ‘Sanıklık destanı’ başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

Şükran Soner, Attila Aşut ve Gökhan Atılgan’ın hazırladıkları Türkiye İşçi Partisi Radyoda - Proleteryanın Büyülü Kutusu’nu (Yordam Kitap) merceğe alıyor.

Alev Coşkun, 1980 öncesi ve sonrası siyasal olayların birinci derecede tanığı olduğunu vurguladığı Erol Tuncer’in Anılarım (TESAV) kitabını inceliyor.

Gamze Akdemir, Ahmet Ümit ile polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanladığı yeni romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi’ni (Yapı Kredi Yayınları) konuşuyor.

Y. Bekir Yurdakul, Füsun Çetinel’in Olmayan Şeyler (Günışığı Kitaplığı) kitabını değerlendiriyor.

Serpil Aygün, mizah yazarı Erdinç Utku ile yazarlığının 36. yılında farklı bir kulvarda kaleme aldığı kitabı Eyvah Zayıflıyorum! (Cumhuriyet Kitapları) kitabını konuşuyor.

Kadir İncesu, Sibel Öz ve İsmail Afacan ile 2000’li yıllarda arabesk kültürün müzik, sinema ve edebiyatta kendini nasıl ürettiğini ve mevcut politik iklimden nasıl beslendiğini ele aldıkları Arabesk Yeniden’i (Nota Bene Yayınları) konuşuyor.

Hasan Uğur Taşçı, Nurbanu Kablan’ın ilk şiir kitabı Aşk ile Barış’ı (Baygenç Yayıncılık) inceliyor.

Hazal Çeliker, Demet Altınyeleklioğlu ile edebiyat tarihimize “hece veznini kullanan ilk kadın şairimiz” olarak geçen İhsan Raif Hanım’ın özgür bir kadın olma mücadelesini anlattığı Nihavent Hıçkırık - Kimseye Etmem Şikâyet’i (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar

Editörden…



