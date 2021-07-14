YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:04

- 1639. sayısı YARIN, Karikatür ve Mizah Özel Dosyasıyla yayınlanacak Cumhuriyet Kitap Dergi’nin kapağında; ölümsüz çizgilerinden kitaplaştırılan seçkilerin ikincisi Manzara-i Umumiye (Desen Yayınları) çevresinde toplumsal düzeni hicvederek çizdiği karikatürleriyle evrensel çizgi ustamız Turhan Selçuk yer alıyor. Siyasetçileri, göbekli patronları ve sömürü dünyasını merkeze alan ve emekçilerin düzen karşısındaki durumuna, ekonomik sistemin halkın üzerindeki etkisini serimleyen seçki, yozlaşan sistem içinde medyanın düşünce özgürlüğü ve insan haklarına aykırı duruşunu vurguluyor. Şükran Soner’in yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, Güven Kaya’nın Hikmet Altınkaynak’ın yayıma hazırladığı, Sabahattin Ali’nin dergi ve gazetelerde yayınlanmış, edebiyat, sanat ve politika alanında yaşadığı döneme ayna tuttuğu ve günümüzde de tartışılan pek çok soruna değindiği bütün yazılarının toplandığı Markopaşa Yazıları ve Ötekiler (Yapı Kredi Yayınları) üzerine değerlendirmesi yer alıyor.

- Günay Güner, doğumunun 200., ölümünün 140. Yılında, Ölüler Evinden Anılar (Türkiye İş Bankası Kültür Yay.), İnsancıklar (İletişim Yayınları), Yeraltından Notlar (İletişim Yayınları), Suç ve Ceza (Can Yayınları), Karamazov Kardeşler (Can Yayınları), Ebedi Koca (İmge Kitabevi) gibi başyapıtlarıyla Fyodor Dostoyevski’nin düşün ve yazın evrenini değerlendiriyor.

- Mesut Örs, defalarca soruşturmalar geçirmiş, kitapları yasaklanmış ama mizahın toplum yararına muhalif olması gerektiği düşüncesini her fırsatta dile getirmiş ve 1970’te basılan ilk kitabı Gecekondu’dan, AKP iktidarında da Çapulcu musun Vay Vay’a, Padişahım Çok Yaşa’dan, Anamı da Aldım Geldim, Ayıya Bak, Hamdolsun Açız’a kadar çoğunluğu Bilgi Yayınevi tarafından yayımlanan kitaplarıyla muhalif duruşunu aynı tutarlılıkla sürdürmüş bir ustayı, Muzaffer İzgü’yü merceğe alıyor.

- Gamze Akdemir, 40 yıllık karikatür emeğini yeni bir albümle taçlandıran, Türkiye’nin 2022 Hans Christian Andersen Ödülü “yazar” adayı karikatürist, yazar Behiç Ak ile Karikatür Kitabı 2 - Yaşasın Çocuklar!’ı (Günışığı Kitaplığı) konuşuyor. Kitabında günümüz dünyasını çocukların gözünden yorumlayan 143 karikatürü yer aldığı kitabında; çevre duyarlığından salgının zorlu koşullarına, okul yaşamından gelecek kaygısına pek çok temada mizahla felsefeyi harmanlayan karikatürleriyle çocuklara yeni sorular, yeni düşünme yolları sunuyor Behiç Ak.

- Nurcan Kaya, yazar ve çizerlik serüveninde 43 yılı geride bırakan, 54 kitaba imza atan Cihan Demirci’nin tek romanı, sarsıcı bir kara-mizah örneği Zombilirkişi’yi (Mizah Postası Yayınevi) inceliyor.

- Senem Açık ve Ferda Kervan, kurucuları ve çizerleriyle, mizah dünyamıza Haziran ayında güçlü yazar ve çizer kadrosuyla yeni bir soluk getiren, dijital platformda yayın yaşamına başlayan, ilk sayısının dosya konuğu Oğuz Aral, Temmuz ayının dosya konuğu ise Galip Tekin olan çizgi roman dergisi Tarama Ucu’nu konuşuyorlar.

- Savaş Ünlü, üretken eğitimci ve çizer Mehmet Selçuk’un, son iki yıldır Cumhuriyet Gazetesi’nin Ciddiyet sayfasında yayınlanan karikatürlerinin kitaplaştığı Koronakarikatür Günlüğü’nü (Merkezefendi Belediyesi Yayınları) inceliyor.

- Şeyma Dağıstan Terzi, Koray Işık’ın tiyatro sahnesini andıran biçemiyle, günümüz Türk siyasetinin ve insanımızın girdiği çıkmaz sokakları resmettiği romanı Abidin, Bir Siyasi Parti Hikâyesi ve Başka Bazı Şeyler’i (Notabene Yayınları) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, kırk yılı aşkın süredir çocuklar için yazan Seza Kutlar Aksoy’un, bir yandan “akran zorbalığı” diye adlandırdığımız sorun için ipeksi bir dokunuşla çözüm kapılarından birini aydınlatırken bir yandan çocuklarımızı kendilerini keşif yolculuğuna çıkmaya, iç enerjilerini kendi sahiciliklerinin kılavuzluğunda ortaya sermeye çağırdığı kitabı Şişko Patates’i (Can Çocuk Yayınları) değerlendiriyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar

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