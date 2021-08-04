YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1642. sayısının kapağında, modern seramik alanının dünyaca ünlü sanatçılarından Alev Ebüzziya’ya, 1962 ile 1976 yılı arasında yazdığı 123 mektubun Habil Sağlam tarafından ilk kez bir araya getirildiği, hiçbir yerde yayımlanmamış İki Satır, İki Satırdır (Yapı Kredi Yayınları) ile ölümsüz şair Edip Cansever yer alıyor. Ege Yatır’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, kendi dilini kurmayı başaran yazarın, verimi dilin ortak paydasıyla sürdüren yazarlardan farkını imlediği “Anlatıda dilin büyüsü…” başlıklı yazısıyla, M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Gönlümde bir yerde; John Steinbeck” başlıklı yazısında; “soran, sorgulayan, düşünen, gören, hisseden okur olarak yazarak görmenin yolunu da açan, bir yeri, o yerin insanını, doğasını anlatırken sizi insanlık meseleleriyle yüzleştiren bir yazar’ olarak nitelediği, bütün eserleri İletişim Yayınları’nca yeniden yayımlanmaya başlanan Steinbeck’i merceğe alıyor.

- Ozan Yurtoğlu, akademisyen Havva Ezgi Doğru’nun, TOKİ’nin tarihsel konumunu göstermesi ve kuramsal panoramasını çizmesi bakımından kayda değer veriler sunan çalışması Çılgın Projelerin Ötesinde: TOKİ, Devlet ve Sermaye’yi (İletişim Yayınları) inceliyor.

- Ahmet Özer, yazar ve edebiyat öğretmeni Sadık Arslan’ın, Cumhuriyet dönemi halk şiirinin önemli temsilcilerinden, insanımıza şiirleriyle, sazı ve sözüyle yaşama sevinci aşılayan, haksızlıklara karşı duran, yoksulun hakkını gözeten bir anlayışla oluşturduğu sanatı nedeniyle tutuklanmış, işkence görmüş, yasaklanmış büyük ozan Âşık Mahzuni Şerif’i anlattığı Bu Dünyadan Mahzuni Geçti’yi (Ozan Yayıncılık) inceliyor.

- Çağdaş Bayraktar, Selim Erdoğan’ın, coğrafi bağlamla da desteklenmiş çok boyutlu bir Milli Mücadele anlatımı sunduğu, şaşırtıcı bilgilerin yanında, doğru bilinen birçok yanlışı da belgeleriyle ortaya koyduğu Cephede Milli Mücadele Serisi’nin (Kronik Kitap) ilk iki kitabı Sakarya ve Büyük Taarruz’u inceliyor.

- Emek Yurdakul, Maria Parr’ın, iki arkadaş Trille ve Lena Lid’in yaşamda hiç de yabancı olmadığımız hallerini yalın bir “sevgi dili”yle anlattığı kitabı ‘Hamurdan Kalp’i (YKY) değerlendiriyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar

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