YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1645. sayısının kapağında; eserlerinde görünür kıldığı acıların, yalnızlıkların, ihanete uğramışlıkların, tek yönlü baskıcı ideolojilerin değişmeyişiyle 21. yüzyıl Rus edebiyatının tartışmasız ustalarından; Stalin tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda yazdığı eserleri eleştirildiği için 1980’lerin sonuna kadar yasaklılar listesinde kalmış, eserleri de bu yüzden ülkesinin edebiyat arşivinden değil de KGB’nin “edebiyat arşivi”nden ortaya çıkmış; 1951’de çalışma kampından dönen oğlundan kaptığı tüberkülozdan yaşama veda etmiş, ölümünün 70. yılında usta Rus edebiyatçı Andrey Platonov yer alıyor. Bedriye Korkankorkmaz’ın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda; Alman tiyatrosunun temellerini atmış yazarlardan Georg Büchner’in klasik yapıtı, Yücel Erten’in çevirisi ve alternatif dramaturjisiyle oldukça farklı bir biçemde 1984 Yayınevi’nce yayımlanan Leonce ile Lena’yı incelediği yazısıyla Hikmet Temel Akarsu yer alıyor.

- Tan Doğan ve Mustafa Günay iki ayrı yazıyla, sözleri, yapıtları ve hakkında kaleme alınan yapıtlar çevresinde, ölümünün 121. yılında Nietzsche’yi ve inceliyorlar.

- Adnan Binyazar, üniversitelerin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde de, doğa bilimciliği, düşünsel şiirleri, oyunları, mektuplarıyla derslerin temel konusu olmuş Goethe’nin mektuplarını irdeliyor.

- Gökhan Ufuk Korkmazgil, Azime Korkmazgil ile şair Hasan Hüseyin ile birlikte geçirdikleri yirmi yılın tanıklığı ile onun yaşamına ve bıraktıklarına ışık tutmayı görevi bilerek kaleme aldığı üç cilt olacak yaşamöyküsünün ilk kitabı Türküleri Yakanlar 1’i konuşuyor.

- Naz Erdoğan, Zülfü Livaneli ile Ege balıkçılarının ve göçmenlerin kaderine eğildiği; aile, aşk, ebeveynlik, evlat, kadın dayanışması, dostluk, göç, doğa üzerine çağdaş bir epope niteliğindeki yeni romanı Balıkçı ve Oğlu’nu konuşuyor.

- Alin Kayalar, yazar, eğitmen Sepin İnceer ile ölen eşi, sevgilisi, çocuklarının babası Okan’a yazdığı bir aşk mektubu, bir ağıt niteliğindeki kitabı Ağıtların Tanrısı’nı konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, otuz yıldır çocuklar için yazan Aytül Akal’ın çocukluk çağlarımıza dönüp yeniden bakmaya, çocukların yüreklerindeki gizil gücü derinden kavramaya çağıran çığlığıyla aslında öncelikle yetişkinlerin de okuması gereken romanı Evlere Sığmayan Macera’yı merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

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