YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

15 Eylül 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1648. sayısının kapağında; Avrupa Birliği Edebiyat Ödüllü Gökten Düşen Şeyler (Timaş Yayınları) isimli yapıtıyla Finlandiya’nın en sevilen yazarlarından Selja Ahava yer alıyor. Kesintiye uğramış yaşamlar, parçalanan kimlikler, keder, anlaşılma arzusu ve insanın kapanma ihtiyacı hakkındaki, Edebi bir peri masalı niteliğindeki dokunaklı hikâyesinde Ahava; zaman, sevginin gücü ve değişimin kaçınılmazlığı üzerine uzun soluklu bir düşünce sunuyor. Özge Acıoğlu’nun söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, hayattakinden apayrı bir yolda salkımlar halinde ilerleyen “aşk”ın yazındaki serüveninin izini sürdüğü, “Aşka ne oldu?” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Bisikletle kazanılmış özgürlük!” başlıklı yazısında, Marc Augé’nin, Bisiklet Mucizesi (Hil Yayınları) çevresinde bisikletin insanın kendi olma macerasındaki yerini ve duyumsattığı özgürlüğü imliyor.

- Ülker İnce, “Yeni Osmanlıca” başlıklı yazısında, “Hayır, Arapça sözcük kullanılmamalı demiyorum. Yeri geldiğinde ve anlaşılır bir gerekçeniz varsa hepsi kullanılabilir. Ancak felsefe gibi ciddi konularda yazı yazmak öncelikle dil titizliği isteyen bir iştir demek istiyorum.” vargısıyla dilimizi istila eden Arapça sözcüklere ilişkin kullanım inadını irdeliyor.

- Barış Doster, Atatürk’ün, “Diplomatlar, barışın kurmaylarıdır” sözünü anımsatan Hüner Tuncer’in yeni çalışması, Atatürk Döneminde Türk Dış Politikası'nı (Sia Kitap) merceğe alıyor.

- Kadir İncesu, şair Muammer Hacıoğlu’nun hem yaşadığı, hem de tanık olduğu hayatların kahramanlarını yazdığı toplu şiirleri Ben Çabuk Akşam Oluyorum (Klaros Yayınları) üzerine oğlu şair Volkan Hacıoğlu ile konuşuyor.

- Mustafa Yakut, usta Gürcü tarihçi, yazar, halkbilim uzmanı Ramaz Sürmanizde’nin, çeşitli yazı, haber ve efsanelere konu olmuş gerçek bir kişinin yaşamını anlattığı Emrula - Bir İsyanın Romanı’nı (Doruk Yayınları) inceliyor.

- Didem Gamze Dinç, Niyazi Altunya ile Cumhuriyet modernleşmesi bağlamında ülkemizin ilk kadın beden eğitimi öğretmenlerinin yaşam öykülerini, fotoğraflar ve belgeler eşliğinde derlediği, başta Mübeccel Argun ve Zehra Alagöz olmak üzere nice öncü Cumhuriyet kızını tarihin tozlu raflarından alıp gün ışığına çıkardığı kitabı Türkiye’de Beden Eğitiminin Öncü Kızları’nı (Cumhuriyet Kitapları) konuşuyor.

- Yaşar Cevher, Elvan Çubukçu’nun, belli yaşam kesitleriyle toplumsal yabancılaşmayı çok çeşitli görünümleriyle yansıttığı, yanı sıra kültürel yozlaşma, burjuva yaşam tarzının anlamsızlığı gibi temaları işlediği alegorik, özgün bir anlatımla kaleme aldığı öykü kitabı Köpek Düşü’nü (Kırmızı Kedi Yayınevi) değerlendiriyor.

- İpek Özbey, yazar ve şair Seyfettin Araç’ın, kadın ve erkeğin lâl olduğu günümüzde, Tidu ve Likos arasında gelişen, aşkın, sadakatin, tanrının, derin yalnızlığın, insanlığın tüm hallerinin sorgulandığı monodiyalog romanı Sevgili Yalnızlık’ı (Doğan Solibri) inceliyor.

- Samet Şahin, Dursun Ali Yaz’ın, sayılardan mürekkep muhasebe ile düşüncelerden mürekkep felsefe arasında algılanan kavramsal zıtlığı pek denenmemiş bakış açılarıyla inceleyerek, biri sosyal diğeri pozitif bilimlere ait iki yapıyı aynı mercekte buluşturduğu Düşünce Tarihi Işığında Muhasebe Felsefesi’ni (Timaş Yayınları) irdeliyor.

- Melisa Duran, Salih Bolat ile son yıllarda dergilerde ve gazetelerde yayınladığı yazılardan bir seçki sunduğu Gittikçe Yakın’ı (Varlık Yayınları) konuşuyor.

- Zeynep Tandoğan, Eylem Ata Güleç’in, içimizden kahramanlarla “Başka türlüsü mümkün”ü duyumsattığı öykü kitabı Uzak Değil’i (YKY) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, yetmişi aşkın masal, öykü ve fablı kaleme alırken Gülendam nenesinin anlatısına ve günümüz diline sadık kaldığını belirten Yalvaç Ural’ın, bugün artık masallara sığınmış kimi sözcüklerle de okuyucuları yeniden tanıştırdığı Gülendam Nenem Rumi Annem ve Ben - Mesnevi’den Masal, Fabl ve Öyküler’ini (YKY) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

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