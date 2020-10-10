Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar
Cumhuriyet Pazar, yarın da dopdolu. Gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayinizden istemeyi unutmayın.
Kapak konuğumuz Erdal Beşikçioğlu, hem yeni tiyatro oyunu Fahrenheit 451'le hem de dizisi Çocukluk ile gündemde.
"Distopyayı yaşıyoruz" diyor.
İkinci başlığımız 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Elçin Poyrazlar, Mustafa K. Erdemol, Figen Atalay ve Füsun Saka yazdı.
Figen Yanık, ikinci büyük kuşkonmaz üreticimiz ODTÜ'lü Aslı Aksoy'la söyleşti.
Beslenme uzmanı Merve Saatçi'nin hazırladığı diyet köşemiz, Deniz Yavaşoğulları'ndan Pati Günlükleri, Emrah Kolukısa'nın haftalık sanat ajandası bu hafta da sizlerle.
Doç. Dr. Cemal Kaya, meme kanserinde mamogragfiyi ele aldı. Emrah Kolukısa, NYSA antik kenti gezdi ve yazdı.
Gamze Akdemir, Safsatalar Ansiklopedisi'ni yeni yayımlayan Fularsız Entel'le söyleşti...
Enver Aysever, Ülker İnce ve Özge Mumcu Aybars'ın yazıları, Işık Kansu'nun Çankaya Belediyesi barınağının ünlü eşeği Pekmez'le söyleşisi, Kemal Urgenç'ten Otobüstekiler, müzisyen Ayşe Çınar...
Cumhuriyet Pazar bu hafta da zengin içeriğiyle sizlerle...
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