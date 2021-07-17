Yarın günlerden Cumhuriyet Pazar

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:25

İşte Cumhuriyet Pazar'da bu hafta...

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Genco Erkal, Emrah Kolukısa'nın sorularını yanıtladı. Ülke gündemine dair konuşan Erkal, "Ben bunun böyle gitmeyeceğini düşünüyorum. Bu iktidarın sonu gelmiştir" diyor.

Mustafa Kemal Erdemol'dan, İngiliz milyarder Richard Branson'un uzay yolculuğu...

Ülker İnce'den, Cevahir Teyze’nin dut ağacı...

Elçin Poyrazlar'dan, Dedektif olma hayali...

Yazar Kenan Karabağ, son romanı 'Maria Suphi, Bir Direniş Öyküsü'nü anlattı.

Deniz Ülkütekin, genç müzisyen Beliz'le müzik yolculuğunu konuştu.

Sibel Bahçetepe, çocuklarda öfkenin nedenlerini uzman klinik psikolog Dilara Yamanlar'a sordu.

Deniz Yavaşoğulları "Hayvanları Koruma Yasası"nı yazdı.

Büyüleyici bir film: First Cow.

Ressam Ahmet Güneştekin’le pazar sohbeti.

Kadıköy'ün yeni mekânı Aksi.

Beslenme Uzmanı Dilan Sağlam'dan üç fit tarif.

Haftanın sanat ajandası ve tam sayfa bulmacalar.

Hepsi ve daha fazlası için bugün Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...