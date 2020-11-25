YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

25 Kasım 2020 Çarşamba, 00:04

MERHABA

- YARIN yayımlanacak 1606’ıncı sayımızın kapağında, ölümünün 70’inci yılında saygıyla andığımız Türk şiiirinin büyük ustası Orhan Veli yer alıyor. Usta şair ve yazar Ataol Behramoğlu, Orhan Veli’nin ölümünün 70’inci yılında, anısına kaleme aldığı ve poetikasını çözümlediği yazısında şöyle diyor: “Orhan Veli’nin şiirlerinde şairin yaşamının her döneminde “yaşama sevinci”, “özgürlük” temaları ön sıradadır. Bu sevinci gölgeleyen, savaş, yoksulluk, adaletsizlik temaları da onlara eşlik etmektedir.”

- Bu haftaki üçüncü sayfa yazarımız M. Sadık Aslankara. Yazarımız ‘Nesnel belge-anı nasıl yazınsallaşır? sorusunun yanıtını açımlıyor.

Yazarımız Feridun Andaç, edebiyatımızın en özgün isimlerinden Bilge Karasu yazınını çözümlüyor.

- Ömer Adıgüzel, Mustafa Balbay’ın doğa ve insan arasındaki etkileşimi efsanelerle kurduğu ve bu etkileşimin sürekli olmasını hedeflediği çocuk kitabı Salkım Söğüt’ü inceliyor.

- Gamze Akdemir, “Tüm yaşamım boyunca 68’li olmuşum” diyen Işıl Özgentürk ile devrim ve otobiyografinin bileştiği kitabı 68 Yılında On Dokuz Yaşındaysan Hep On Dokuz Yaşındasın’ı konuşuyor.

- Yazarımız Y. Bekir Yurdakul, Kulaktan Kulağa köşesinde; Hanzade Servi’nin Zamansızlar Sirki’ne; yazarımız Emek Yurdakul da, Güncel isimli köşesinde yepyeni çocuk kitaplarından bir seçkiye yer veriyor.

- Çiğdem Ülker; Yaşar Seyman’ın hem bir yazar kurgusu hem de bir aktivistin coşkulu sesine sahip; hüzünlü ama umutlu kadın öykülerinden oluşan kitabı Zine’yi değerlendiriyor.

- Can Gazalcı; Ayhan Ün’ün, emperyalist emeller uğruna katledilen Kongo Ulusal Hareketi Lideri Patrice Lumumba’yı yazdığı Bay Lumumba romanını inceliyor.

- Vitrindekiler yepyeni bir seçkiyle daha karşınızda.

- Bulmaca köşemizin okurlarımızdan gelen yoğun talep üzerine bu haftadan itibaren rahmetli İlker Mumcuoğlu’nun özgün tasarımında sürdürülmesine karar verdik. Bulmacalarımızı bundan böyle Mustafa Başaran hazırlayacak. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyoruz ve yeni bulmacalarını merakla bekliyoruz.

İyi okumalar

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