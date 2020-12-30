Kanun yürürlüğe girdi: E-scooter'a iki kişi binen ceza ödeyecek

30 Aralık 2020 Çarşamba, 13:32

Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Otomobillerden kaynaklanan emisyonların azaltılması amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılması hedefiyle kapsamlı düzenlemeler getirildi. Buna göre iki tekerli hayata getirilen yenilikler şu şekilde:

*Karayolları Genel Müdürlüğü, güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve e-scooter kullanımına uygun hale getirecek.

15 YAŞ SINIRI

*Karayollarında bisiklet yol ve şeritlerinde 15 yaşını bitirmiş olanlar elektrikli bisiklet ve e-scooter kullanabilecek.

*Sürücüler, sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve e-scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermek zorunda olacak.

*Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa e-scooter’lar taşıt yolunda, motorlu bisikletler ise bisiklet yolunda sürülemeyecek.

İKİ KİŞİ BİNEMEYECEK

*İki elle sürülmesi zorunlu olacak e-scooter’larda sırtta taşınabilen kişisel eşya dışında yük ve yolcu taşınamayacak.

*E-scooter’lar, otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında kullanılamayacak.

*Yayalar bisiklet trafiğine engel olmamak şartıyla veya yaya yolu bulunmayan yerlerde bisiklet şeridini kullanabilecek.

HER SCOOTER'DAN 16 KURUŞ

*Belediyeler bir e-scooter’dan günlük 16 kuruş işgal harcı alacak.

*Büyükşehir belediyelerine bisiklet ve e-scooter’ların yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapma görevi verilecek.

*İlçe belediyeleri ise bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapma, işletme ve bunlara ruhsat verme görevine sahip olacak.

*Bölge otoparkı yapma yetkisi ilçe belediyelerine verildiğinden, imar mevzuatı uyarınca gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulaması sona erdi.