Yaşadığınız yeri 750 milyon yıl önce Dünya’nın neresinde olduğunu gösteren harita

02 Eylül 2020 Çarşamba, 12:52

Bir zamanlar süperkıtalarda birbirine kenetlenen kara parçaları çatlayıp kırılarak, birbirlerinden uzağa kaymış ve gezegenimizin 4.5 milyar yıllık tarihi boyunca sürekli yeniden bir araya gelmişler.

Antik Dünya Küresi adını taşıyan internet sitesi, birkaç yıl önce taşılbilimci Ian Webster tarafından açıldı.

Site, yerbilimci ve paleocoğrafyacı Christopher Scotese’in önderliğindeki PALEOMAPS projesinin parçası olarak geliştirilen paleocoğrafik haritalar ile yerbilim verilerinin açık kaynaklı deposu niteliğindeki GPlates verilerini birleştiriyor.

Webster, 2018 yılında Hacker News sitesinde şöyle yazmış:

“Yerbilimcilerin, evimin 750 milyon yıl önceki yerini gerçekten belirleyecek kadar veri topladığına şaşırmıştım. Bu yüzden, sizlerin de bunun keyfini çıkaracağını düşündüm.

Plaka tektoniği modelleri kesin sonuçlar getirse de, belirlenen yerleri yaklaşık olarak düşünmelisiniz. Yaptığım testlerde, model sonuçlarının önemli oranda değişebildiğini keşfettim. Bu özel modeli seçtim çünkü geniş çapta atıf yapılıyor ve en büyük zaman dilimini kapsıyor.”

Bu birleşik araçla birlikte, aslında Dünya’yı 750 milyon yıl öncesine kadar geriye sarabiliyorsunuz. Gezegen tarihinin hepsi bu olmasa da, dört süperkıta olan Panotya, Gondvana, Lavrasya ve Pangea'yı içerisine alıyor.

Kaynak: popsci.com, Michelle Starr/ScienceAlert.