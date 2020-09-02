Yaşadığınız yeri 750 milyon yıl önce Dünya’nın neresinde olduğunu gösteren harita
Taşılbilimci Ian Webster tarafından açılan Antik Dünya Küresi adlı internet sitesi, kullanıcılarına yaşadıkları yerin 750 milyon yıl önce Dünya’nın neresinde olduğunu gösteriyor.
Bir zamanlar süperkıtalarda birbirine kenetlenen kara parçaları çatlayıp kırılarak, birbirlerinden uzağa kaymış ve gezegenimizin 4.5 milyar yıllık tarihi boyunca sürekli yeniden bir araya gelmişler.
Antik Dünya Küresi adını taşıyan internet sitesi, birkaç yıl önce taşılbilimci Ian Webster tarafından açıldı.
Site, yerbilimci ve paleocoğrafyacı Christopher Scotese’in önderliğindeki PALEOMAPS projesinin parçası olarak geliştirilen paleocoğrafik haritalar ile yerbilim verilerinin açık kaynaklı deposu niteliğindeki GPlates verilerini birleştiriyor.
Webster, 2018 yılında Hacker News sitesinde şöyle yazmış:
“Yerbilimcilerin, evimin 750 milyon yıl önceki yerini gerçekten belirleyecek kadar veri topladığına şaşırmıştım. Bu yüzden, sizlerin de bunun keyfini çıkaracağını düşündüm.
Plaka tektoniği modelleri kesin sonuçlar getirse de, belirlenen yerleri yaklaşık olarak düşünmelisiniz. Yaptığım testlerde, model sonuçlarının önemli oranda değişebildiğini keşfettim. Bu özel modeli seçtim çünkü geniş çapta atıf yapılıyor ve en büyük zaman dilimini kapsıyor.”
Bu birleşik araçla birlikte, aslında Dünya’yı 750 milyon yıl öncesine kadar geriye sarabiliyorsunuz. Gezegen tarihinin hepsi bu olmasa da, dört süperkıta olan Panotya, Gondvana, Lavrasya ve Pangea'yı içerisine alıyor.
Kaynak: popsci.com, Michelle Starr/ScienceAlert.
Video Haberler
- Anlı'nın programında kadınlara yönelik skandal sözler
- Tunceli'de köpek ile tilkinin dostluğu kameraya yansıdı
- İstanbul'da feci kaza! 4 araca çarptı
- Sokak düğünü savaş alanına döndü
- Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı çözüldü!
- Aynı marketi iki defa soydu
- Tabureyi zabıta memurunun kafasında parçaladı!
- Çanakkale'de bir mahalle ve sokak karantinaya alındı
- İmamoğlu YouTuber gençlerle buluştu
- Kına dönüşü düğün yolunda genç çifti ölüm ayırdı