Yasaların uygulanmadığı ülkede kadın cinayetleri 10 yılda üç kat arttı

31 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Maltepe’de eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından katledilen İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer için üniversite yönetimi anma töreni düzenlerken öğrenciler de eylem yaptı. Sözer’in görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde Sözer için anma töreni düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı, “Ölüm ona hiç yakışmıyor. Artık bu ülkede erkek şiddetinin nedenleri bir an önce anlaşılmalı ve gereken yapılmalı” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Elif Yeşim Üstün ise “Yastayız. Çok değerli hocamızı kaybettik. Kırmızı saçlı hocamız girdiği her yeri aydınlatırdı. Hayatını eğitime adamıştı. Dersleri tutkuyla anlatırdı. Hocamızın adını bir projeyle yaşatacağız” dedi.

Rektör Yadigar İzmirli, “Şiddetin her türünü ama illaki kadına ve çocuğa karşı şiddeti kınıyor ve başta ailesi olmak üzere, tüm öğrencilerine, çalışma arkadaşlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir de “İçim titriyor şu an. Çok büyük bir üzüntü içindeyim. Ömrünü şiddete karşı sevgi aşılayan hocamızın bıraktığı yerde sevgi aşılamaya devam edeceğiz” dedi.

Ardından Sözer’in öğrencileri gazetemize konuştu. Birinci sınıf öğrencisi Cebrail Bozkurt, “Dersleri inanılmaz anlatmasının yanında annem gibi, ablam gibi oldu” dedi.

Yüksek lisans öğrencisi Ayşenur Aksan ise “Aylin hoca beni hem üniversiteden hem yüksek lisanstan mezun etti. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Biz ikinci annemizi kaybettik. Böyle bir ölümü hiç hak etmiyordu. Her yıl öğrencilerine mezuniyet kınası yakar elimizi ters çevirip öper ‘ben size el verdim, bu çocukları benim gibi yetiştireceksiniz’ derdi” diye konuştu.

Yüksek lisans öğrencisi Büşranur Oğuz da, “Hayatı çok seviyordu. Eğlenmeye gidiyormuşuz gibi derslerine girerdik. Hem bizim için hem alanımız için büyük kayıp. İstanbul dışından gelen öğrencilere ‘bir sıkıntınız olursa beni arayın’ derdi. Bizleri hep cesaretlendirdi. Üzerimizde çok emeği var” dedi.

Anma töreninde öğrenciler adına açıklama yapan Ilgar Jaged, “Hocamız ne ilk ne de son olacak. Online dersini beklerken katledildiğini öğrendik. Hukuki sürecinin takipçisi olacağız” dedi.

EVİNİN ÖNÜNDE EYLEM

Sözer’in Maltepe’deki evinin önünde Kadın Meclisleri ve Öğrenci Sendikası, “Aylin Hocanın Gülüşüne Sahip Çıkıyoruz” yazılı pankart açarak eylem yaptı. Öğrenci Sendikası adına yapılan açıklamada “Kadın katilleri iyi hal indiriminden yararlandığı için öfkeliyiz. Kadına yönelik her türlü şiddete karşıyız” denildi.

İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu ile çeşitli STK’lere üye kadınlar dün akşam Kadıköy’de bir araya geldi. Kadınlar, önceki gün öldürülen Selda Taş’ın, Vesile Dönmez’in ve Aylin Sözer’in öldürülmesini protesto etti. Eylemde, “Artık insanlar alışmış gibi hissetmeye başladı ama alışılmaması lazım. Bir canı almak kimsenin hakkı değildir” denildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız suçunu itiraf ederken olay yerinde cinayeti daha önce planladığı ve hazırlık yaptığı şüphesi oluşturacak deliller elde edildi.

Polisin olay yerinde bulduğu deliller arasında üzerinde kan izi de olduğu değerlendirilen kirli ve yırtık muayene eldivenleri ile ‘kargaburun’ adı verilen pense bulundu.

Ayyıldız’ın üst aramasında Sözer’e ait ziynet eşyaları ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 2014’te eve geç geldiği gerekçesiyle eşini dövdüğü ve hakkında dava açıldığı öğrenilen 3 çocuk sahibi Ayyıldız’ın ifadesinde, “10 yıldır tanışıyoruz. Olay günü yanına giderek bu yılbaşını şehir dışında geçireceğimi söyledim. Bir süre sonra tartışmaya başladık. Sırtımı dönünce bıçakla bana saldırdı, ancak elinden bıçağı aldım. Boğazına sapladım. Öldüğünü görünce, çakmak doldurmak için kullanılan gaz yağını üzerine dökerek ateşe verdim” dediği belirtildi.

Ayyıldız’ın “Daha sonra delilleri yok etmek ve olaya hırsızlık süsü vermek için doğalgaz borusunu sökerek evi ateşe verdim. Kapı çalınca panikledim. Evi uyuşturucu için yanımda getirdiğim yanıcı maddelerle ateşe verdim. Kendimi öldürecektim ama beceremedim. Polislere kendimi vurdurmaya çalıştım. Onlara doğalgaz borusunu kesip ateşe vererek saldırdım” dediği öğrenildi.

Ayyıldız, müdahale eden polis memurlarından birini de elinden bıçakla yaraladı.

PARASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Ayyıldız’ın saat 10.30 sıralarında Sözer’in banka hesabına girerek internet üzerinden kardeşinin hesabına 260 bin lira göndermeye çalıştığı tespit edildi.

Ancak bankanın EFT’nin yüklü olması sebebiyle telefonla Sözer’i aradığı, ulaşamayınca EFT talimatını askıya aldığı öğrenildi. Ayyıldız’ın ayrıca Sözer’in telefonundan bir öğrencisine mesaj atarak “Sana EFT yapacağım. Bu parayı Avro’ya çevirip sana söylediğim kişiye teslim edersin” diye yazdığı belirlendi.

Ancak Sözer’in öğrencisinin “Hocam ben bu talimatı sizin sesinizi duymadan yapmam” diye mesaj attığı, ardından aradığı ve ulaşamayınca alt katta oturan kız kardeşine durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Kardeşi ise hemen Sözer’in evine gitti. Kapı açılmayınca polise haber verdi.

Ardından eve gelen polis, zanlıyı yakaladı ve Sözer’in cansız bedeni bulundu. Ayyıldız “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme”, “Görevli polis memurunu yaralamak”, “Görevli memurlara mukavemet etmek” suçlarından tutuklandı.