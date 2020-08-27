‘Yaşam Bahçesi’ umut oldu

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul’un CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin korona sürecinde halka temiz gıda ulaştırma amacıyla hayata geçirdiği “Yaşam Bahçesi” projesi mahsullerini veriyor. Şu ana kadar ihtiyaç sahibi 2 bin 773 aileye gıda ulaştırdıklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü, toprağın gücü ve bereketiyle tazelenecek. Ailelerin evine umut olacak” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahiplerine temiz gıda ulaştırma adına başlattığı Yaşam Bahçesi projesi, evlerin mutfağında yerini alıyor. Toprakta olgunlaşan sebzeler, Gıda Bankası aracılığıyla yurttaşlara ücretsiz ulaştırılıyor. Topladıklarını mahsulleri yurttaşlara ulaştıran Beylikdüzü Belediyesi bu proje ile 40 ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

TEMİZ VE YERLİ GIDA

Şu ana kadar 10 bin ton ürün hasat edilerek, 2 bin 773 haneye; 475 kilogram kabak, 695 kilogram sivribiber, 511 kilogram dolmalık biber, bin 982 kilogram salatalık, 363 kilogram patlıcan, 640 demet karalahana, 26 kilogram pırasa, 568 kilogram kapya biber, bin 505 kilogram domates, bin 87 kilogram karpuz, 10 kilogram göbek lahana dağıtıldı. “Salgın sürecinde tarımsal üretimin, temiz ve yerli gıdanın önemini bir kez daha hatırladık” diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Burada 35-40 tona yakın sebze-meyve hasat edeceğiz” dedi.

‘TIBBİ ÜRÜNLER SIRADA’

Yaşam Bahçesi’nde tıbbi ürünler yetiştireceklerini de söyleyen Çalık, “19 dönümlük Marmara Mahallesi Yaşam Bahçesi’nde de tıbbi ürünler yetiştireceğiz. Ürünlerimizi hasat etmeye başladık. Hasat ettiğimiz mahsulleri Gıda Bankamız üzerinden Beylikdüzü’ndeki ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırarak ilçemizdeki dayanışma ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Şu ana dek mahsullerimizi 2 bin 773 aileye ulaştırdık. Bu sayı her gün artıyor. Beylikdüzü, toprağın gücü ve bereketiyle tazelenecek. Ailelerin evine umut olacak” diye konuştu.

Çalık, belediyecilik faaliyetlerinde her zaman tarıma öncelik verdiklerini belirtti.