12 Haziran 2020 Cuma, 15:38

Avrupa Parlamentosu Türkiye Spor Elçisi Ozan Karakuş, "Yaşam Boyu Spor Yapan Türkiye, "Sporu yaşam tarzı haline getirerek ve yaşam boyu spor olgusu ile insanların her fırsatta fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi gerekiyor" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) öncülüğünde sağlıklı, kaliteli, uzun ve mutlu yaşam için üye ülke vatandaşları arasında spor ve fiziksel aktiviteye katılımı teşvik etme girişimi olan Avrupa Spor Haftası (European Week of Sports) projesi '#BeActiveAtHome' sloganı tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda 40 ülkeden 13 milyondan fazla kişinin yer aldığı proje kapsamında farklı etkinlikler ile herke sin spor yapması hedefleniyor.

Birçok kişiyi spor ile tanıştırarak, kaliteli bir hayat sürdürmelerinin sağlanması için çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Ozan Karakuş, özellikle koronavirüs pandemisi döneminde ''Evde Aktif Olalım'' çağrısı ile sporun evlere taşınmasına yardımcı olunduğunu ifade etti.

''Spor Yapan Türkiye' 'sloganı ile hedefin 5 milyon kişiyi aktif hale getirmek olduğunu belirten Avrupa Parlamentosu Türkiye Spor Elçisi Ozan Karakuş, "Bunun için de 2001 projeleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporu yaşam tarzı haline getirerek ve yaşam boyu spor olgusu ile insanların her fırsatta fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi gerekmektedir. Önemli olanın ilk adım olduğunu bilmemiz gerekir. Kendimizi sağlıklı bir yaşam tarzına adayarak günlük fiziksel aktivite ve doğru beslenme aracılığıyla ömür boyu yaşam kalitesini artırarak geleceğe daha güvenle bakabileceğiz" diye konuştu.