Yaşam hakkı ihlali

28 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Mahkeme, başvuruculara 40 bin ile 130 bin TL arasında manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Karara göre, 26 Mart 1994’te, “TSK’ye ait uçakların bombalaması” sonucunda, Şırnak Uludere’ye bağlı Kuşkonar köyünde 25, Koçağılı köyünde 13 kişi yaşamını yitirdi ve iki köydeki evler yıkıldı. Soruşturma dosyası, uzun yıllar askeri ve sivil savcılıklar arasında gidip geldi.

Olaya ilişkin hukuki mücadeleyi, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi sürdürdü. Diyarbakır Askeri Savcılığı, “uçakların köyleri bombaladığına dair kanıt olmadığını, zamanaşımı süresinin de dolduğu” gerekçesiyle, 2014’te, “takipsizlik” kararı verdi.

TAHİR ELÇİ TAŞIMIŞTI

Tahir Elçi, karar üzerine o dönem konuyu AYM’ye taşıdı. AYM, 26 yıl sonra yaptığı inceleme sonucunda, “başvurucuların yaşam hakkının ihlal edildiğine” karar verdi.

Soruşturmanın sorumluları tespit edilmeden zamanaşımı kararıyla kapatıldığına dikkat çekilen kararda, şu değerlendirmeler yapıldı: “Adli makamların hukuka aykırı eylemlere hoşgörü gösterildiği ya da kayıtsız kalındığı görüntüsü verilmesinin engellenmesi açısından gerekli sürat ve özenin gösterilmediği, daha sonra ortaya çıkabilecek benzer yaşam hakkı ihlallerinin önlenmesinde sahip olunan önemli rolün zarar görmesine neden olabilecek şekilde makul özen ve hızda hareket edilmediği, olayın zamanaşımına uğraması sonucunda sorumluların cezalandırılmamasına sebebiyet verildiği, AİHM’nin ihlal kararının gereklerinin yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır.”