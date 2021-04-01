Yaşamı ve eserleriyle Raffaello...

01 Nisan 2021 Perşembe, 00:02

“Raffaello - 500 Görsel Eşliğinde Yaşamı ve Eserleri”, Yüksek Rönesans'ın en etkili sanatçılarından İtalyan ressam, mimar ve tasarımcı Raffaello’nun yaşamı, kariyerinin Umbria, Floransa ve Roma aşamaları ve dönemin tarihsel bağlamına ilişkin güvenilir bir araştırma.

Şefkat dolu Meryem Ana ve Çocuk İsa tasvirlerine, İncil hikâyelerine dayanan portrelerine ve diğer eserlerine detaylı bir bakış. Uzman görüşleri, üslup ve yöntemlerine dair analizlerin eşlik ettiği resim ve çizimlerle zengin bir galeri.

Raffaello'nun en önemli eserlerinin yanı sıra onu etkileyen ve ondan etkilenen sanatçıların çalışmalarının muhteşem röprodüksiyonlarının yer aldığı inceleme; uzman görüşleri, üslup ve yöntemlerine dair analizlerin eşlik ettiği resim ve çizimlerle zengin bir galeri sunuyor.





Urbino’da 1483 yılında doğan Raffaello çizim ve resim yapmayı babasından öğrenmiş, 11 yaşında Perugino’nun yanına çırak olarak girmiştir. Sıra dışı yeteneği çok geçmeden fark edilmiştir.

Rönesans’ın doğum yeri olarak kabul edilen

Floransa’ya yerleştikten sonra karşılaştığı Michelangelo ve Leonardo’ya hayran kalmış, onların dinamik ve çağrışımlarla yüklü resimlerinden etkilenmiş ve nihayetinde bu isimlere duyduğu takdir duygusunu eserlerine yansıtmıştır.

Çok geçmeden kendi üslubunu yaratarak varlıklı Floransalıların büyük beğenisini kazanan huzurlu, şefkatli ve sevecen Meryem Ana tasvirlerini yapmıştır. Daha sonra Papa II. Julius’tan Vatikan’daki odaların süslenmesi siparişi almıştır. Burada yaptığı yenilikçi freskler daha da büyük bir beğeniyle karşılanmıştır.

Raffaello - 500 Görsel Eşliğinde Yaşamı ve Eserleri / Ssuie Hodge / Çev.: Selin Dingiloğlu / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 260 s.