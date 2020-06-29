Yaşamına son veren milyonerin veda mektubu ortaya çıktı

29 Haziran 2020 Pazartesi, 09:55

Oyuncu Elizabeth Hurley ile geçmişte yaşadığı ilişki ile tanınan ve babalık davasıyla gündeme gelen milyoner yapımcı Steve Bing, geçen hafta 27'nci katta bulunan evinden atlayarak hayatına son vermişti. Steve Bing’in, Elizabeth Hurley ile ilişkisinden dünyaya gelen 18 yaşındaki oğlu Damian Hurley için intihar etmeden önce mektup yazdığı ortaya çıktı.

Bing'in ayrıca, Damian’ın üvey kardeşi Kira Kerkorian Bing’e de veda mektubu yazdığı ifade edildi.

The Sun gazetesinin haberine göre, mektuplar, bina yönetimi ve Los Angeles polisi tarafından sahiplerine ulaştırıldı.

Amerikalı yapımcı Bing'in çocuklarına yazdığı mektubu Amerikalı TV sunucusu Billy Bush açıkladı. Bing'in intiharı hakkında konuşan Bush, “Onunla birlikte olan arkadaşlarım var. Steve ağır bir depresyonun içindeydi. Bu koronavirüs olayı da kesinlikle bir faktör. Onu darmadağın etti” diye konuştu.

Bing'in oğlu Damian Hurley, hiç tanışmadığı babasının ölümü sonrası kendisine başsağlığı dileklerinde bulunan takipçilerine sosyal medya üzerinden teşekkür ederek, “Sevginiz ve desteğiniz bu zor zamanda bana çok yardım etti” ifadesini kullanmıştı.