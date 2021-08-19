Yaşar Aksoy kitaplığı açıldı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 22:20

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Mahalle sakinlerimiz kendi aralarında imza topladılar, kitap topladılar, biz de bizden talep edileni yerine getirdik.Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin yazmış olduğu bu güzel hikâyenin katılımcısı olmak benim için bir onurdur” dedi.