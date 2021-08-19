Yaşar Aksoy kitaplığı açıldı

Karşıyaka Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde oluşturulan ve Gazeteci Yazar Yaşar Aksoy’un adını taşıyan kitaplığın açılışı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ağustos 2021 Perşembe, 22:20
Yaşar Aksoy kitaplığı açıldı
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Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Mahalle sakinlerimiz kendi aralarında imza topladılar, kitap topladılar, biz de bizden talep edileni yerine getirdik.Bahçelievler Mahallesi sakinlerinin yazmış olduğu bu güzel hikâyenin katılımcısı olmak benim için bir onurdur” dedi.


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