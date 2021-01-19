Yaşar Hacısalihoğlu'ndan aşı açıklaması: Rektörüm, mesaili çalışanım

19 Ocak 2021 Salı, 15:49

Koronavirüse karşı toplu aşılama sürecinin başlamasının ardında aşıda önceliğin verildiği sağlık emekçilerinin dışında bazı kişilerin de aşılanması tepkilere neden olmaya devam ediyor.



Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Yaşar Hacısalihoğlu aşı olduğu anın fotoğrafını paylaşıp "Covid-19 aşısının ilk dozunu Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanemizde aldık...Hayırlısı olsun..." dedi.

56 yaşındaki Yaşar Hacısalihoğlu'nun hangi görev ve sıfatla aşı önceliğine sahip olduğu merak konusu oldu.



Hacısalioğlu, bunun üzerine "Üniversitenin rektörü olarak; Diş ve Tıp Fakülte ve Hastanelerinde mesaisi olan bir çalışanım. Aşı sıralaması, sağlık sektöründe, idarecisinden sekreterine kadar mesaisi olanlar içindir. Ben de onlardan biri olarak aşı olabildim. Merak edenlere ve konuyu çarpıtanlara açıklamamdır..." diye açıklama yaptı.



HACISALİHOĞLU KİMDİR?

Lisans Eğitimini 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Beşeri, Siyasi ve İktisadi Coğrafya alanında tamamlayan Yaşar Hacısalihoğlu, yüksek lisansının ilkini 1988'de İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsünde, ikincisini 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Bölge Planlama alanında yaptı.

Doktorasını 1995 yılından İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlayan Prof. Hacısalihoğlu, 2002 yılında Doçentlik, 2008 yılında ise Uluslararası İlişkiler alanında Profesör unvanı aldı.

Halen, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Hacısalihoğlu, aynı üniversitenin rektörü ve bunun yanı sıra da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Dekanı olarak görev yapıyor.